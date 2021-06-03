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Україна вводить "податок на Google": Рада прийняла закон у другому читанні

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Україна, Четвер 03 червня 2021 11:23
Україна вводить "податок на Google": Рада прийняла закон у другому читанні Фото: Рада схвалила в другому читанні закон про "податок на Google" (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Верховна рада схвалила в другому читанні законопроект №4184 про так званий "податок на Google". Він передбачає введення податку з продажів електронних послуг.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання ВР.

"За" проголосували 283 нардепи.

Закон скасовує податок на репатріацію з доходів від реклами, оскільки він стримує розвиток рекламних послуг.

Для осіб, які здійснюють послуги в сфері електронної комерції, вводять спрощену процедуру реєстрації та сплати податку на додану вартість на послуги, які вони надають в Україні.

Раніше глава фінансового комітету ВР Данило Гетманцев відзначав, що такі гіганти як Facebook, Viber і інші не платять ПДВ. За підрахунками державний бюджет недоотримує тільки від рекламних послуг 3 млрд гривень.

Закон вносить зміни до Податкового кодексу. З нього хочуть виключити норму, згідно з якою резиденти при виплаті нерезидентам доходу за виробництво та/або розповсюдження реклами повинні платити податок за ставкою 20% суми таких виплат за власний рахунок.

Закон визначає перелік електронних послуг.

Звільняються від оподаткування ПДВ операції з постачання освітніх послуг. Йдеться про доступ до публічних освітніх, наукових і інформаційних ресурсів в інтернеті з галузей знань і спеціальностей, за якими готують здобувачів вищої освіти, проведення та надання яких не потребує участі людини, в тому числі шляхом надання доступу до віртуальних класів, освітніх ресурсів, в яких учні (слухачі) виконують завдання онлайн, а оцінки виставляються автоматично, без участі людини.

Документ включає нерезидентів у перелік осіб, які реєструються платниками ПДВ і встановлює правила визначення місця поставки електронних послуг (B2C).

Запроваджується електронний сервіс для нерезидентів для їх комунікації з контролюючим органом України.

Передбачена спрощена процедура реєстрації платника ПДВ для постачальників-нерезидентів. Вона може здійснюватися віддалено в електронній формі на спеціально розробленому веб-порталі. Сплата податкового зобов'язання для нерезидента буде в іноземній валюті.

Нерезидентів звільняють від обов'язку реєструвати податкові накладні.

Нагадаємо, Рада схвалила цей проект закону за основу в середині лютого.

Як писало РБК-Україна, цей законопроект парламентарії планували розглянути ще в кінці січня.

Так, вчора ВР підтримала за основу законопроект про податкову систему "Дія.City". Законопроект №5376 передбачає внесення змін до Податкового кодексу.

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