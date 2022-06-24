ru ua
Пт, 24 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Готівковий і картковий: як відрізняється курс долара в банках

Новость на русском →
Україна, П'ятниця 24 червня 2022 13:48
Готівковий і картковий: як відрізняється курс долара в банках Фото: Курс долара відрізняється в банках для готівкових операцій і за картками (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Після початку російського вторгнення в Україні були введені валютні обмеження. Це призвело до множинності курсів, які діють як для громадян, так і для імпорту товарів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Готівковий і картковий курс банків для громадян

Українські банки встановили різні курси для обміну валюти в Україні і для карткових операцій, який в основному діє для оплати товарів і послуг і зняття готівки за кордоном. Станом на 24 червня готівковий курс долара вище майже на 10%.

ПриватБанк

  • Готівковий: 35,30 гривень/долар - купівля, 35,60 гривень/долар - продаж
  • За картками: 29,25 гривень/долар - купівля, 32,79 гривень/долар-продаж

Райффайзен Банк

  • Готівковий: 35,40 гривень/долар - купівля, 36,10 гривень/долар-продаж
  • За картками: 29,25 гривень/долар - купівля, 32,45 гривень/долар-продаж

ПУМБ

  • Готівковий: 35,40 гривень/долар - купівля, 36,10 гривень/долар-продаж
  • За картками: 29,25 гривень / Долар-купівля, 32,65 гривень/долар-продаж

Альфа-Банк

  • Готівковий: 34,80 гривень/долар - купівля, 35,50 гривень/долар-продаж
  • За картками: 29,25 гривень/долар - купівля, 32,45 гривень/долар-продаж

Зближення курсів

З середини квітня НБУ дозволив банкам продавати готівкову валюту громадянам, а в травні зняв 10%-ве обмеження між офіційним курсом і курсом продажу. За прогнозом НБУ, це створює можливості для зближення курсу конвертації валюти для громадян, які тимчасово перебувають за кордоном, і курсу купівлі готівкової валюти для громадян, які залишаються в Україні.

Економіст, фінансовий аналітик Віталій Шапран вважає, що готівковий курс продажу долара буде прагнути до позначки 33,0 грн за долар, це приблизно той ринковий консенсус, який вже склався у банків за картковими курсами.

"Цей процес зближення курсів ми зараз і спостерігаємо, але через специфіку готівкового ринку процес зближення має поступальний і повільний характер",-додав Шапран.

Крім того, Національний банк з 21 травня знизив щомісячний ліміт на зняття за кордоном готівки з гривневих рахунків, відкритих в українських банках, до 50 тис.грн в еквіваленті (зі 100 тис. грн). Зміни не стосуються використання платіжних карток за кордоном для розрахунків з метою оплати вартості товарів, робіт і послуг - більшість з них можна і надалі проводити без обмежень.

Офіційний курс НБУ і курс для підприємств

З початку війни НБУ заморозив офіційний курс на рівні 29,25 гривень. Банки повинні проводити операції з купівлі-продажу безготівкової валюти з клієнтами за курсом, що знаходиться в діапазоні, де нижня межа - офіційний курс, а верхній - офіційний курс +1%.

Таким чином імпортери можуть закуповувати валюту за курсом, який близький до курсу продажу валюти експортерами. У разі виникнення дефіциту валюти на ринку НБУ закриває його продажем валюти з міжнародних резервів.

При цьому НБУ продає щотижня близько 1 млрд доларів з резервів для покриття дефіциту безготівкової валюти. Банки не можуть використовувати цю валюту для продажу на готівковому ринку.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Курс долара
NEWS
Путін хоче зробити "новий Грозний" у великих містах України, - Джонсон
Путін хоче зробити "новий Грозний" у великих містах України, - Джонсон
DAILY
На порозі газової кризи. Як Росія шантажує ЄС і чого чекати Україні
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент На порозі газової кризи. Як Росія шантажує ЄС і чого чекати Україні