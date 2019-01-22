Наявність стіни істотно знизить рівень злочинності у США, - Трамп

Фото: Дональд Трамп (GettyImages)

За словами Трампа, демократи знають це, але вважають за краще грати в "політичні ігри"

При наявності стіни рівень злочинності у Сполучених Штатах Америки істотно знизиться. Про це заявив глава США Дональд Трамп, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Twitter.

Він підкреслив, що без стіни Штати ніколи не зможуть забезпечити національну безпеку.

"Без стіни наша країна ніколи не зможе мати кордон або національну безпеку. При наявності потужної стіни рівень злочинності (і наркотиків) істотно знизиться по всій території США. Демократи знають це, але хочуть грати в політичні ігри", - написав Трамп.

Нагадаємо, раніше американський президент у черговий раз закликав зупинити злочинність на південному кордоні США.

Як писало РБК-Україна раніше, за словами Трампа, американці почали усвідомлювати кризу на кордоні. На думку американського лідера, демократи не хочуть убезпечити кордон.

Додамо також, 11 січня глава США заявив про гуманітарну кризу на південному кордоні Штатів. За його словами, ситуація на кордоні набагато гірше, ніж будь-хто міг уявити.

Трамп також заявляв, що до американського кордону рухається новий караван мігрантів з Гондурасу. Президент США наголошував, що його може зупинити лише стіна. Трамп закликав демократів "припинити грати в політичні ігри" і припинити "шатдаун".