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Принадлежали россиянину. ВАКС конфисковал контрольный пакет акций PIN Bank

Фото: ВАКС конфисковал контрольный пакет акций PIN Bank (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Высший антикоррупционный суд принял решение конфисковать активы российского предпринимателя в виде контрольного пакета санкций одного из украинских банков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ВАКС.

"27 февраля коллегия судов Высшего антикоррупционного суда удовлетворила исковое заявление Министерства юстиции Украины к российскому гражданину и применила к ответчику санкцию, предусмотренную пунктом 1-1 части первой статьи 4 Закона Украины "О санкциях". Решением суда взысканы в доход государства активы ответчика - 88,890583% акций украинского банка", - сказано в сообщении.

При этом в сообщении не раскрывается личность россиянина, чьи активы были конфискованы, и название банка. Но, согласно данным Судебной власти, Минюст подал иск против гражданина РФ, президента российского футбольного клуба ЦСКА Евгения Гинера. Ему принадлежал контрольный пакет акций "Первого инвестиционного банка" (PIN Bank).

Напомним, ранее стало известно, что ВАКС одобрил конфискацию активов российского миллиардера, экс-главы инвестиционного подразделения государственной компании "Ростех" Михаила Шелкова.

Также мы писали, что США планируют конфисковать недвижимость на сумму 75 миллионов долларов, которая принадлежит российскому олигарху Виктору Вексельбергу.

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