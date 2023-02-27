Принадлежали россиянину. ВАКС конфисковал контрольный пакет акций PIN Bank

Высший антикоррупционный суд принял решение конфисковать активы российского предпринимателя в виде контрольного пакета санкций одного из украинских банков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ВАКС.

"27 февраля коллегия судов Высшего антикоррупционного суда удовлетворила исковое заявление Министерства юстиции Украины к российскому гражданину и применила к ответчику санкцию, предусмотренную пунктом 1-1 части первой статьи 4 Закона Украины "О санкциях". Решением суда взысканы в доход государства активы ответчика - 88,890583% акций украинского банка", - сказано в сообщении.

При этом в сообщении не раскрывается личность россиянина, чьи активы были конфискованы, и название банка. Но, согласно данным Судебной власти, Минюст подал иск против гражданина РФ, президента российского футбольного клуба ЦСКА Евгения Гинера. Ему принадлежал контрольный пакет акций "Первого инвестиционного банка" (PIN Bank).