США планируют конфисковать имущество российского олигарха Вексельберга

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Министерства юстиции США.

"Прокурор США Южного округа Нью-Йорка подал гражданский иск по конфискации шести объектов недвижимости, находящихся в бенефициарном владении российского олигарха Виктора Вексельберга", - говорится в сообщении.

Отмечается, что они являются доходом от нарушений санкций и причастны к международным операциям по отмыванию денег. Имущество находится в Нью-Йорке, штат Нью-Йорк; Саутгемптон и Фишер-Айленд.

В Минюсте сообщили, что дело возникло после предъявления обвинения подставному лицу Вексельберга Владимиру Воронченко, скрывавшемуся от правосудия в Южном округе Нью-Йорка. Сегодня 47-летнему Илье Балакаеву из Москвы предъявлены обвинения в различных правонарушениях, связанных с многолетней схемой незаконного провоза секретных устройств, используемых в контрразведывательных операциях, из США в Россию в пользу ФСБ РФ.

Приблизительно в период 2008-2017 гг. Вексельберг из-за ряда подставных компаний приобрел шесть объектов недвижимости в Соединенных Штатах, стоимость которых на сегодня составляет около 75 миллионов долларов.