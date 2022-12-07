Накупил квартир в Беверли-Хиллз. Экс-нардепу Деркачу в США грозит 30 лет тюрьмы

Обвинение включает: сговор с целью нарушения санкций, банковского мошенничества и отмывания денег.

Как утверждается в обвинительном заключении, начиная с 2013 года, Деркач с сообщником разработал схему приобретения и содержания двух элитных кондоминиумов в районе Беверли-Хиллз, скрывая свое участие в транзакциях от американских финансовых учреждений.

Деркач воспользовался услугами корпоративного номинального владельца, многоуровневой структурой подставных компаний в Калифорнии, а также многочисленными банковскими и брокерскими счетами в США.

Через них он перевел номинальному владельцу кондоминиумов примерно 3,92 миллиона долларов США с зарубежных счетов в Латвии и Швейцарии, принадлежавших компаниям, зарегистрированным на Британских Виргинских островах.

Затем эти деньги были использованы для выплаты 3,2 миллиона долларов США наличными на имя юридического лица, созданного номинальным владельцем, а остальные - положены на брокерский счет, открытый в пользу Деркача, и использованы для оплаты расходов кондоминиума, в частности налогов и коммунальных услуг.

Параллельно с расследованием действий Деркача была начата процедура гражданской конфискации с целью ареста кондоминиумов и остатков средств на брокерских и банковских счетах в США, которые он контролирует.

"Поведение этого агента Кремля, который попал под санкции за попытку отравить нашу демократию, показало, что он готов, желает и способен эксплуатировать банковскую систему для достижения своих незаконных целей", - говорится в заявлении прокурора.

Дело Деркача

19 мая 2020 года народный депутат Андрей Деркач обнародовал аудиоматериалы, которые, по его словам, могут свидетельствовать о влиянии экс-вице-президента США Джо Байдена на пятого президента Украины Петра Порошенко. По словам Деркача, записи он получил от журналистов-расследователей, а саму запись разговоров якобы делал лично Порошенко.

Разведка США назвала действия Деркача вмешательством РФ в американские выборы. Министерство финансов США ввело санкции против Андрея Деркача.

Уже в августе 2021 года против Деркача ввел санкции Совет национальной безопасности и обороны Украины.

Буквально через четыре месяца после полномасштабного вторжения России в Украину Служба безопасности Украины разоблачила агентурную сеть Главного управления Генштаба России, в которую входил и сам Деркач.

В октябре 2022 года Высший антикоррупционный суд Украины заочно арестовал Деркача, который подозревается в государственной измене и незаконном обогащении.

О том, какую роль отыгрывал нардеп в агентурной сети, читайте в материале РБК-Украина.