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Накрыли россиян из минометов. В ССО показали кадры боя возле Кременной (видео)

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Луганск, Четверг 19 января 2023 14:09
Накрыли россиян из минометов. В ССО показали кадры боя возле Кременной (видео) Фото: в ССО показали кадры боя возле Кременной Луганской области (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Автор: Наталия Гурковская

Военнослужащие Сил специальных операций (ССО) обнаружили в районе Кременной Луганской области российских оккупантов, завязался бой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Сил специальных операций.

"Во время проведения специальной разведки в районе города Кременная воины ССО Украины наткнулись на скопление сил противника", - говорится в сообщении.

Как рассказывают военные, операторы Сил специальных операций приняли решение вступить в бой.

"Огневое поражение российским оккупантам нанесли, в частности, и из минометов", - добавляют в ССО.

Как сообщалось, по данным на утро четверга, 19 января, ВСУ ликвидировали за сутки 760 российских солдат, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 118 530 военных.

Добавим, ВСУ с помощью антидронового ружья захватили российский БПЛА в Луганской области. Его уже передали в подразделение.

Напомним, за сутки, на утро 18 января, ВСУ уничтожили 100 российских военных на Луганском направлении. При этом те оказались спецназовцами, а не обычными мобилизованными.

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Луганск
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