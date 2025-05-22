Хакеры РФ атаковали страны НАТО и камеры на границе Украины, чтобы сорвать помощь
Российские хакеры в попытке сорвать помощь Украине атаковали логистику стран НАТО. Также хакеры пытались взломать камеры на границе Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет агентства кибербезопасности и защиты инфраструктуры (CISA) Департамента внутренней безопасности США.
По данным отчета, начиная с конца февраля 2022 года, подразделение российского ГРУ - 85-й Центр специальных служб (военная часть 26165), который также известен под названиями Fancy Bear, APT28, Forest Blizzard или BlueDelta и т.д. - активизировал кибероперации против инфраструктуры стран НАТО.
Основными целями хакеров стали логистические компании, IT-предприятия и транспортная инфраструктура, обеспечивающие координацию, транспортировку и доставку иностранной помощи Украине.
Хакеры атаковали компании в странах-членах НАТО, Украине и международных организациях. Под ударом были компании, связанные с:
- оборонной промышленностью;
- транспортом и транспортными узлами (порты, аэропорты и т.д.);
- морской отраслью;
- управлением воздушным движением;
- IT-услугами.
В отчете также отмечается, что были захвачены тысячи IP-камер на пограничных пунктах пропуска и железнодорожных узлах, что дало российской разведке возможность в режиме реального времени наблюдать за колоннами гуманитарной помощи.
Как отмечает The Guardian, разведывательные службы Великобритании и союзников сообщили, что РФ пыталась взломать камеры на границе, чтобы шпионить и нарушить поток западной помощи.
Национальный центр кибербезопасности Великобритании (NCSC) призвал частные компании, участвующие в оказании помощи, "принять немедленные меры для самозащиты".
"Кроме атак на логистические предприятия, участники подразделения 26165 (российского ГРУ, - ред.), вероятно, использовали доступ к частным камерам в ключевых местах, таких как пограничные переходы, военные объекты и железнодорожные станции, для отслеживания перемещения помощи в Украину. Участники также использовали муниципальные службы, такие как дорожные камеры", - сообщают разведчики.
По данным разведки, около 10 тысяч камер было установлено вблизи "военных объектов и железнодорожных станций для отслеживания перемещения материалов в Украину", из которых 80% находились в Украине и 10% - в Румынии.
Кибератаки коснулись по меньшей мере 13 стран НАТО, в частности Чехии, Германии, Польши, Румынии, США, а также Украины.
Атака РФ на реестры Украины
В декабре прошлого года российские хакеры атаковали государственные реестры Минюста Украины. Это была одна из самых масштабных кибератак за время полномасштабной войны.
Из-за атаки в Украине были недоступны некоторые сервисы и онлайн-услуги. Речь идет о бронировании в "Дії", оформлении ФЛП, получении отсрочек от мобилизации в "Резерв+" и тому подобное.
Специалисты постепенно восстановили электронные услуги и работу реестров.
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