Наворовал на несколько миллиардов: в Украине задержали хакера из списков ФБР
Украинские правоохранительные органы задержали хакера из розыскного списка Федерального бюро расследований (ФБР) США. Хакер был среди участников преступной группировки, которая занималась вымогательством денег у компаний из ряда западных стран.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Национальной полиции Украины (НПУ).
Операция по разгрому хакерской группировки стартовала в ноябре 2023 года. Во время первого этапа украинские киберполицейские при содействии и участии правоохранителей из США, Франции, Норвегии, Нидерландов, Германии и Европола обезвредили большинство злоумышленников.
Хакеры специализировались на атаках промышленных предприятий во Франции, Норвегии, Германии, Нидерландах, Канаде и США. Для атак использовались вирусы-шифровальщики собственной разработки.
У атакованных предприятий требовали выкуп в криптовалюте, угрожая удалить зашифрованные файлы в случае неуплаты. Оплату хакеры принимали на кошельки так называемых "дропов". Общая сумма ущерба, которую нанесла хакерская группировка, оценивается в более чем три миллиарда гривен.
Во время проведения более 80 обысков было изъято более 24 миллионов гривен в криптовалютных активах. Кроме денег, "трофеями" правоохранителей стали 24 земельных участка общей площадью 12 гектаров и девять элитных авто.
Также во время проведения следственных действий удалось дополнительно установить данные 33-летнего члена группировки, который выполнял одну из важных ролей. Он занимался поиском уязвимостей в системах защиты корпоративных сетей. Именно благодаря его деятельности хакеры получали возможность планировать и осуществлять кибератаки.
Фото: задержанного хакера передали представителям США (Национальная полиция Украины)
ФБР США объявило это лицо в розыск, ему заочно предъявлен ряд обвинений в соответствии с Кодексом законов Соединенных Штатов. В соответствии с соглашениями, которые действуют между США и Украиной, после проведения необходимых проверок и получения решения об экстрадиции задержанного хакера передали представителям американских правоохранителей.
Хакеров активно используют россияне
Российские оккупанты среди других попыток атаковать Украину активно делают это и в киберпространстве. Так, в декабре прошлого года российские хакеры атаковали государственные реестры Минюста Украины. Это была одна из самых масштабных кибератак за время полномасштабной войны.
Страдают от хакеров и украинские союзники. В частности, в мае этого года стало известно, что хакеры из РФ в попытке сорвать помощь Украине атаковали логистику стран НАТО. Также хакеры пытались взломать камеры на границе Украины.
В целом, по данным Минцифры, Украина подвергается нескольким тысячам кибератак ежемесячно. Почти все из них удается оперативно отбить.
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