Накопленные долги "Укрэнерго" угрожают стабильности энергорынка: назван главный риск
Накопленная задолженность НЭК "Укрэнерго" вместе с угрозой появления новых долгов несут риски для финансовой стабильности украинского энергорынка. Чтобы не допустить дальнейшего ухудшения платежной ситуации, следует учитывать не только текущие расходы оператора, но и долговые обязательства за прошлые периоды.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на письмо-обращение ICC Ukraine к НКРЭКУ, оказавшееся в распоряжении редакции.
В бизнес-ассоциации подчеркнули, что дефицит финансирования обоснованных расходов оператора системы передачи не устраняет финансовых трудностей, а лишь провоцирует рост просроченных долгов и генерирует новые расходы.
"Недостаточное тарифное покрытие подтвержденных расходов не обеспечивает реального сокращения стоимости услуг. Вместо этого соответствующие суммы трансформируются в просроченные обязательства, потребность в дополнительном финансировании и потенциальные судебные расходы", - отмечается в обращении.
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По выводам ICC Ukraine, для компаний энергетического сектора такое положение дел оборачивается снижением платежной дисциплины, усилением финансовых рисков и потерей прогнозируемости ведения бизнеса.
Отдельно в организации акцентировали внимание на выплатах по механизму поддержки возобновляемой энергетики. Своевременное погашение этих обязательств является критическим фактором для сохранения доверия инвесторов к энергосектору Украины.
В ICC Ukraine подчеркнули, что решения регулятора должны исключать появление новой задолженности по уже действующим финансовым обязательствам. Это является ключевой предпосылкой для привлечения частного капитала в отрасль.
"Для привлечения долгосрочного частного капитала важно, чтобы регуляторные решения не создавали новых предпосылок для накопления задолженности по уже принятым обязательствам", - отмечается в обращении.
Также в ассоциации призвали своевременно подвести итоги финансовой деятельности "Укрэнерго" за 2024-2025 годы и в полном объеме учесть подтвержденные обязательства оператора. Затягивание с покрытием дефицита, как считают в ICC Ukraine, усиливает угрозу финансовой разбалансировки рынка.
Напомним, ранее энергетический эксперт Владимир Омельченко отмечал, что задолженность перед "зеленой" генерацией уже достигает почти 15 млрд грн.
По его убеждению, игнорирование государством финансовых обязательств перед инвесторами, которые уже построили генерирующие мощности, разрушает доверие бизнеса и срывает планы строительства новых электростанций.