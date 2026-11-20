Долги перед производителями электроэнергии ставят под угрозу инвестиции в новую генерацию, - эксперт
Накопление долгов перед производителями электроэнергии из возобновляемых источников, которые приближаются к 15 млрд грн, подрывает доверие инвесторов и ставит под угрозу планы строительства новых генерирующих мощностей в Украине.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление директора энергетических программ Центра Разумкова Владимира Омельченко в Facebook.
По его словам, государство декларирует необходимость строительства нового маневровой генерации, в том числе ранее анонсированных 5 ГВт мощностей, однако до сих пор не обеспечило полных расчетов с компаниями, которые уже инвестировали в украинскую энергетику.
"Как государство собирается убеждать инвесторов строить новые электростанции, если не может полностью рассчитаться с теми, кто уже вложил деньги в украинскую энергетику?" - отметил Омельченко.
Эксперт подчеркнул, что инвесторы в возобновляемую энергетику строили электростанции, привлекали кредиты и вкладывали собственные средства, рассчитывая на гарантированный государством выкуп электроэнергии по "зеленому" тарифу. Сейчас они вынуждены месяцами ожидать оплаты уже произведенной электроэнергии.
"Долги НЭК "Укрэнерго" превращаются в долги "Гарантированного покупателя", а дальше - в задолженность перед производителями", - пояснил Омельченко.
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По его словам, дополнительные риски накопления долгов создает предложенный НКРЭКУ тариф на передачу электроэнергии на 2027 год в размере 914,02 грн/МВт·ч, что на 1,6% ниже действующего уровня. В то же время, экономически обоснованная потребность, рассчитанная "Укрэнерго", составляет 964,92 грн/МВт·час.
Эксперт подчеркнул, что для привлечения инвестиций в газовую генерацию, солнечные и ветровые электростанции и системы накопления энергии необходимо, прежде всего, обеспечить выполнение финансовых обязательств перед действующими инвесторами.
"По моему мнению, лучший сигнал для будущих инвесторов - погашение долгов перед нынешними", - подытожил Омельченко.
Ранее генеральный директор ОАО "Центрэнерго" Сергей Исаченко рассказал, что задолженность НЭК "Укрэнерго" перед компанией за работу на балансирующем рынке составляет около 1,5 млрд грн.
Из-за несвоевременных расчетов компания вынуждена балансировать между участием в этом сегменте рынка и продажей электроэнергии по двусторонним договорам, обеспечивающим более предполагаемые поступления.
Также ранее глава Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус заявил, что первоочередной задачей государства должно стать прекращение накопления новых долгов на балансирующем рынке, поскольку направление средств на погашение задолженности не дает результата, пока неплатежи продолжают расти.