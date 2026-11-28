Накопичена заборгованість НЕК "Укренерго" разом із загрозою появи нових боргів несуть ризики для фінансової стабільності українського енергоринку. Щоб не допустити подальшого погіршення платіжної ситуації, слід брати до уваги не тільки поточні видатки оператора, але й боргові зобов’язання за минулі періоди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на лист-звернення ICC Ukraine до НКРЕКП, що опинився в розпорядженні редакції.

У бізнес-асоціації підкреслили, що дефіцит фінансування обґрунтованих витрат оператора системи передачі не усуває фінансових труднощів, а лише провокує зростання прострочених боргів та генерує нові видатки.

"Недостатнє тарифне покриття підтверджених витрат не забезпечує реального скорочення вартості послуг. Натомість відповідні суми трансформуються у прострочені зобов’язання, потребу в додатковому фінансуванні та потенційні судові витрати", - зазначається у зверненні.

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За висновками ICC Ukraine, для компаній енергетичного сектору такий стан справ обертається падінням платіжної дисципліни, посиленням фінансових загроз та втратою прогнозованості ведення бізнесу.

Окремо в організації акцентували на виплатах за механізмом підтримки відновлюваної енергетики. Своєчасне закриття цих зобов’язань є критичним чинником для збереження довіри інвесторів до енергосектору України.

В ICC Ukraine наголосили, що рішення регулятора повинні унеможливлювати появу нової заборгованості за вже чинними фінансовими зобов’язаннями. Це є ключовою передумовою для приходу приватного капіталу в галузь.

"Для залучення довгострокового приватного капіталу важливо, щоб регуляторні рішення не створювали нових передумов для накопичення заборгованості за вже взятими зобов’язаннями", - наголошується у зверненні.

Також в асоціації закликали вчасно підбити підсумки фінансової діяльності "Укренерго" за 2024-2025 роки та в повному обсязі закласти підтверджені зобов’язання оператора. Затягування з покриттям дефіциту, як вважають в ICC Ukraine, посилює загрозу фінансової розбалансованості ринку.