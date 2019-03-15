НАКО візьме участь у формуванні нового складу наглядової ради "Укроборонпрому"

В даний час НАКО бере участь в оновленні законодавства про оборонні закупівлі

Независимый антикоррупционный комитет по вопросам обороны (НАКО) готов принять участие в формировании обновленного состава набсовета "Укроборонпром". Об этом заявил сопредседатель НАКО, экс-первый замсекретаря СНБО Владимир Огрызко, сообщает "Интерфакс-Украина".

Огрызко акцентировал на значимости поддержки реформы украинского ОПК на политическом и законодательном уровне.

"Вчера мы встречались с руководством "Укроборонпрома" и обсуждали, каким образом двигаться дальше и что делать. Одно из направлений, за которое мы сейчас возьмемся, и которое является чрезвычайно важным, - это создать такой набсовет в этом концерне, который реально будет выполнять свои функции" - сообщил он.

Также представитель НАКО Драго Кос отметил, что комитет хочет от "Укрборонпрома" две вещи: "Набсовет из независимых авторитетных специалистов и проведение аудита финансов госконцерна".

Как сообщила генеральный секретарь НАКО Елена Трегуб, в настоящее время НАКО участвует в обновлении законодательства об оборонных закупках и гособоронзаказе и планирует уже в ближайшее время представить обширное исследование по этому вопросу.

НАКО является совместной инициативой Программы противодействия коррупции в сфере безопасности и обороны международной неправительственной организации Transparency International - Великобритания (TI-DSP) и Transparency International Украина (ТИ Украина).

Напомним, по результатам заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) поручено провести аудит "Укроборонпрома" и предприятий-участников концерна с привлечением иностранных экспертов.