НАКО візьме участь у формуванні нового складу наглядової ради "Укроборонпрому"

Ілюстративне фото (facebook.com ukroboronprom)

В даний час НАКО бере участь в оновленні законодавства про оборонні закупівлі

Незалежний антикорупційний комітет з питань оборони (НАКО) готовий взяти участь у формуванні оновленого складу наглядової ради "Укроборонпром". Про це заявив співголова НАКО, екс-перший заступник секретаря РНБО Володимир Огризко, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Огризко наголосив на значущості підтримки реформи українського ОПК на політичному і законодавчому рівні.

"Вчора ми зустрічалися з керівництвом "Укроборонпрому" і обговорювали, яким чином рухатися далі і що робити. Один з напрямків, за яке ми зараз візьмемося, і яке є надзвичайно важливим, - це створити таку наглядову раду у цьому концерні, яка реально буде виконувати свої функції", - повідомив він.

Також представник НАКО Драго Кос зазначив, що комітет хоче від "Укрборонпрому" дві речі: "наглядова раду з незалежних авторитетних фахівців і проведення аудиту фінансів держконцерну".

Як повідомила генеральний секретар НАКО Олена Трегуб, в даний час НАКО бере участь в оновленні законодавства про оборонні закупівлі та держоборонзамовлення і планує вже найближчим часом представити велике дослідження з цього питання.

НАКО є спільною ініціативою Програми протидії корупції в сфері безпеки і оборони міжнародної неурядової організації Transparency International - Великобританія (TI-DSP) і Transparency International Україна (ТИ Україна).

Нагадаємо, за результатами засідання Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) доручено провести аудит "Укроборонпрому" і підприємств-учасників концерну з залученням іноземних експертів.