Родичі російських військових зателефонували на" гарячу лінію " МВС України 12 тисяч разів

Родичі зниклих російських солдатів направили в Україну понад 20 тисяч звернень через телеграм-боти й здійснили понад 12 тисяч дзвінків на телефон "гарячої лінії" МВС України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ радника міністра внутрішніх справ України Віктор Андрусіва в ефірі Всеукраїнського телемарафону.

"У мене тільки в березні було 210 упізнаних полонених, яких упізнали їхні рідні. І десь близько 40 загиблих. Зараз за запитами через телеграм-боти, які ми створили, отримано 20 тис. запитів від рідних солдатів. І ще близько 12 тисяч дзвінків від рідних", – сказав Андрусов.

Радники міністра внутрішніх справ також зазначив, що російській пропаганді вже не вдається приховувати від росіян людські втрати РФ на війні в Україні. Буває, що вже надходять офіційні запити від російського омбудсмена.