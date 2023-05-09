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Приказывал убивать украинцев. В параде в Хабаровске принял участие российский полковник Омурбеков

Новина українською →
Россия, Вторник 09 мая 2023 21:06
Приказывал убивать украинцев. В параде в Хабаровске принял участие российский полковник Омурбеков Фото: в параде в Хабаровске принял участие российский полковник Омурбеков (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

В Хабаровске в параде к 9 мая принял участие полковник русской армии Азатбек Омурбеков. В 2022 году он командовал 64 мотострелковой бригадой, которая воевала в Киевской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское издание "Медуза".

Позже один из военнослужащих его подразделения, Даниил Фролкин, признался, что в одном из оккупированных в Украине сел убил мирного жителя. По его словам, Омурбеков избивал и унижал солдат.

"Этому командованию пытались объяснить, что мы больше в наступление не пойдем. Омурбеков после этого начал пацанов бить, вроде они слабаки, нецензурной бранью их покрывал просто. Одному прикладом по лицу ударил, другому пистолет приставил ко лбу, сказал: "Я сейчас тебя вообще застрелю и мне вообще ничего за это не будет", - рассказывал Фролкин.

Оккупант рассказал, что во время оккупации Омурбеков "просидел в подвале школы", там находился их штаб. Кроме того, полковник передавал командованию ложную информацию о вымышленных успехах бригады.

Позже еще несколько российских военных рассказали, что Омурбеков предписывал убивать "всех, у кого телефоны найдете". Он также предписывал обстрелять несколько машин с гражданскими.

В Украине Омурбеков получил ранения и вернулся в Россию, где ему было присвоено звание героя России "за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга".

Напомним, во время так называемого "парада Победы" российский диктатор Владимир Путин заявил, что война в Украине катастрофа и ее якобы "начала не Россия".

Парад открыл музейный танк Т-34, а авиации вообще не было в программе.

Кроме того, в украинском МИД назвали участие ряда стран в параде в Москве аморальным шагом в отношении Украины.

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