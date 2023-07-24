В Украине ликвидировали еще одного командира оккупантов

Полковник российской армии Евгений Вашунин был ликвидирован на войне в Украине. Он руководил "Ленинградским полком".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Фонтанку.

Как рассказал спикер Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский, российский командир был убит еще 14 июля. Тогда он с группой "принял решение прийти на помощь попавшего в оперативное окружение отряда "Шторм". Его группу заметили украинские военные.

"Во время столкновения Вашунин был отсечен от однополчан и серьезно ранен. Несмотря на принятые меры самопомощи, он умер, самоотверженно борясь до последней минуты", - утверждает чиновник.

Где именно был ликвидирован Вашунин - неизвестно, однако в РФ он посмертно представлен к званию Героя России.

Фото: Евгений Вашунин (росСМИ)

Ликвидация представителей военной "верхушки" РФ

Ранее после взрывов во временно оккупированном Бердянске, когда "прилетело" по местному отелю "Дюна", был ликвидирован российский генерал-лейтенант Олег Цоков. После "хлопка", который произошел 11 июля, тела погибших оккупанты вывозили всю ночь.

Кроме того, ранее ГУР Украины подтвердило информацию о ликвидации в российском Краснодаре командира подводной лодки "Краснодар" Станислава Ржицкого, причастного к ракетным обстрелам Украины.

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