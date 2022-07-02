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У Кременчуці закінчили розбирати завали ТЦ: рятувальники виявили 29 фрагментів тіл

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Кременчук, Субота 02 липня 2022 16:41
У Кременчуці закінчили розбирати завали ТЦ: рятувальники виявили 29 фрагментів тіл Фото: у Кременчуці закінчили розбирати завали ТЦ "Амстор" (УНІАН)
Автор: Наталія Юрченко

Рятувальники сьогодні, 2 липня, завершили розбирати завали торгового центру "Амстор" у Кременчуці. На місці ракетного удару виявили 29 фрагментів тіл.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій у Facebook.

До рятувально-пошукових робіт залучили понад 1 тисячу осіб та майже 140 одиниць техніки, з них від ДСНС понад 430 осіб та майже 70 одиниць техніки.

За даними рятувальників, внаслідок атаки Росії загинули 19 осіб, ще 66 постраждали. З них 26 осіб госпіталізували.

Нагадаємо, що 27 червня Росія завдала ракетного удару по торговому центру "Амстор" у Кременчуці. У будівлі ТЦ було понад тисячі осіб.

За словами мера міста Віталія Малецького, внаслідок обстрілу ТЦ загинули 22 людини.

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