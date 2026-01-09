Приказывал бить "Кинжалами" по энергетике Украины: СБУ объявила о подозрении командиру РФ

Служба безопасности Украины сообщила о заочном подозрении россиянину, который приказывал бить ракетами "Кинжал" по украинской энергетике.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление СБУ в Telegram.
Согласно материалам дела, одним из военных руководителей РФ, который отдавал приказы о нанесении ударов по Украине, является полковник Алексей Ямакиди. Он - бывший командир 44-го отдельного авиаполка особого назначения дальней авиации военно-воздушных сил РФ.
СБУ задокументировала, когда непосредственно Ямакиди отдавал приказы о нанесении ударов по энергообъектам Украины гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетными комплексами 9-С-7760 "Кинжал".
На основании собранных доказательств Ямакиди было заочно сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 и ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (военные преступления, совершенные по предварительному сговору группой лиц, повлекшие гибель людей).
Напомним, летом 2025 года этот российский командир уже получил подозрение от СБУ по другим эпизодам обстрелов Украины. В частности, с октября 2022 года до марта 2023 года он отдавал приказы на авиаудары по объектам энергетической инфраструктуры Украины.
Для этого враг также применял гиперзвуковые аэробаллистические ракетные комплексы 9-С-7760 "Кинжал".
Отметим, в ноябре Служба безопасности Украины заочно сообщила о подозрении пятерым российским военным, которые командовали ракетной атакой на Львов в ночь с 3 на 4 сентября 2024 года.
В результате удара была повреждена гражданская инфраструктура в зоне объекта всемирного наследия ЮНЕСКО - "Ансамбль исторического центра Львова".