Приказывал бить "Кинжалами" по энергетике Украины: СБУ объявила о подозрении командиру РФ

Напомним, летом 2025 года этот российский командир уже получил подозрение от СБУ по другим эпизодам обстрелов Украины. В частности, с октября 2022 года до марта 2023 года он отдавал приказы на авиаудары по объектам энергетической инфраструктуры Украины.

Для этого враг также применял гиперзвуковые аэробаллистические ракетные комплексы 9-С-7760 "Кинжал".

Командиры РФ, которые приказывали атаковать Украину

Отметим, в ноябре Служба безопасности Украины заочно сообщила о подозрении пятерым российским военным, которые командовали ракетной атакой на Львов в ночь с 3 на 4 сентября 2024 года.

В результате удара была повреждена гражданская инфраструктура в зоне объекта всемирного наследия ЮНЕСКО - "Ансамбль исторического центра Львова".