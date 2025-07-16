В Украине осудили оккупанта, который держал в заложниках сотни гражданских
Российский оккупант Семен Соловов, который удерживал несколько сотен гражданских в заложниках во время оккупации в Черниговской области, получил 12 лет тюрьмы заочно.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Службы безопасности Украины (СБУ).
Детали дела
Речь идет о 37-летнем командире сводного отряда 228-го мотострелкового полка Вооруженных сил России. Его подразделение в 2022-м участвовало в захвате поселка Ягодное.
"Находясь в населенном пункте, Соловов отдал приказ подчиненным согнать гражданских жителей населенного пункта в подвал поселковой школы, где оккупанты обустроили штаб. Таким образом почти месяц рашисты держали в заложниках 369 местных жителей, среди которых было 69 несовершеннолетних", - пишет СБУ.
Фото: Семен Соловов (t.me/SBUkr)
Гражданских удерживали в подвальном помещении площадью 197 квадратных метров без света, вентиляции и достаточного количества воды, а также пищи. Из-за отсутствия своевременной медпомощи - погибли десять человек пожилого возраста.
"При этом рашисты запрещали выносить умерших из подвала, которые длительное время оставались в помещении вместе с живыми людьми. Также Соловов неоднократно угрожал потерпевшим взорвать их всех", - добавляет СБУ.
Решение суда
Суд признал Соловова виновным по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины - военные преступления, совершенные по предварительному сговору группой лиц. Ему заочно назначили 12 лет тюрьмы.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что суд недавно вынес приговор трем агентам Федеральной службы безопасности (ФСБ), которые помогали оккупантам прорываться в Покровск.
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