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В Украине осудили оккупанта, который держал в заложниках сотни гражданских

Среда 16 июля 2025 16:13
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В Украине осудили оккупанта, который держал в заложниках сотни гражданских Иллюстративное фото: в Украине осудили оккупанта, который держал в заложниках сотни гражданских (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Российский оккупант Семен Соловов, который удерживал несколько сотен гражданских в заложниках во время оккупации в Черниговской области, получил 12 лет тюрьмы заочно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Службы безопасности Украины (СБУ).

Детали дела

Речь идет о 37-летнем командире сводного отряда 228-го мотострелкового полка Вооруженных сил России. Его подразделение в 2022-м участвовало в захвате поселка Ягодное.

"Находясь в населенном пункте, Соловов отдал приказ подчиненным согнать гражданских жителей населенного пункта в подвал поселковой школы, где оккупанты обустроили штаб. Таким образом почти месяц рашисты держали в заложниках 369 местных жителей, среди которых было 69 несовершеннолетних", - пишет СБУ.

В Украине осудили оккупанта, который держал в заложниках сотни гражданских

Фото: Семен Соловов (t.me/SBUkr)

Гражданских удерживали в подвальном помещении площадью 197 квадратных метров без света, вентиляции и достаточного количества воды, а также пищи. Из-за отсутствия своевременной медпомощи - погибли десять человек пожилого возраста.

"При этом рашисты запрещали выносить умерших из подвала, которые длительное время оставались в помещении вместе с живыми людьми. Также Соловов неоднократно угрожал потерпевшим взорвать их всех", - добавляет СБУ.

Решение суда

Суд признал Соловова виновным по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины - военные преступления, совершенные по предварительному сговору группой лиц. Ему заочно назначили 12 лет тюрьмы.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что суд недавно вынес приговор трем агентам Федеральной службы безопасности (ФСБ), которые помогали оккупантам прорываться в Покровск.

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