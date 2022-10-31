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Приказал снять с вертолетов лопасти: детали дела в отношении президента "Мотор Сичи"

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Украина, Понедельник 31 октября 2022 17:26
Приказал снять с вертолетов лопасти: детали дела в отношении президента "Мотор Сичи" Фото: Вячеслав Богуслаев (facebook com)
Автор: Дмитрий Браславский

Президент корпорации "Мотор Сич" Вячеслав Богуслаев в начале российского вторжения в Украину отдал приказ разукомплектовать вертолеты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью генпрокурора Андрея Костина для "Интерфакс-Украина".

"Следствие владеет информацией, что президент "Мотор Сичи" в начале полномасштабной войны, после соответствующего обращения украинских военных, предписывал сотрудникам предприятия скрыть документы от вертолетов", - заявил Костин.

Это делалось для того, чтобы украинские силы обороны не могли воспользоваться техникой. Пилоты не смогли бы сесть за штурвал вертолета без специальных формуляров. По словам Костина, после того, как украинские военные обратились за вертолетами, президент "Мотор Сичи" отдал приказ разукомплектовать технику и снять с вертолетов лопасти.

"Мы же все помним, как вражеские вертолеты штурмовали Гостомель. Как обстреливали другие украинские города. И когда так важна была своевременная поддержка вооруженным силам в воздухе", - добавил Костин.

Напомним, что после полномасштабного вторжения России президент "Мотор Сич" Вячеслав Богуслаев продолжал поставлять врагу двигатели и другие запчасти для ударных вертолетов.

Позже у президента "Мотор Сичи" Богуслаева обрели гражданство РФ.

По ходатайству СБУ и Офиса генерального прокурора Шевченковский районный суд избрал меру пресечения президенту "Мотор Сичи" в виде содержания под стражей.

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