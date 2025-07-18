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Приказал обстреливать дома во время боев за Киев: российский генерал получил подозрение

Украина, Пятница 18 июля 2025 19:07
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Приказал обстреливать дома во время боев за Киев: российский генерал получил подозрение Фото: СБУ ведет следствие в отношении генерала Чайко (Служба безопасности Украины)
Автор: Антон Корж

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении российскому генерал-полковнику Александру Чайко, экс-командующему Восточного военного округа российской армии. Чайко во время битвы за Киев приказал обстреливать гражданские дома.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение СБУ.

В марте 2022 года, как выяснило следствие, Чайко приказал обстрелять населенный пункт Тетеревское Вышгородского района Киевской области. Чайко также приказал задействовать в ударе боевую авиацию и артиллерию.

"Для осуществления атак оккупанты использовали авиабомбы, в частности ФАБ-500, а также снаряды к реактивным системам залпового огня БМ-27 "Ураган" и неуправляемые авиационные ракеты С-8", - сказано в сообщении.

Среди доказательств преступной деятельности российского генерала - аудиоперехват, где Чайко отдает приказ подчиненным, требуя применить тяжелое вооружение по гражданским объектам в украинском населенном пункте.

"На основании собранных доказательств следователи СБУ заочно сообщили рашисту о новом подозрении по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (военные преступления, повлекшие гибель людей). Продолжаются комплексные мероприятия для привлечения злоумышленника к ответственности", - добавили в СБУ.

Приказал обстреливать дома во время боев за Киев: российский генерал получил подозрениеФото: подозрение генералу Чайко (Служба безопасности Украины)

Напомним, 17 июля СБУ сообщила о подозрении российскому полковнику, который в апреле 2024 года нанес удар баллистическими "Искандерами" по Одессе. Поскольку фигурант скрывается от правосудия, о подозрении объявили заочно.

Также недавно российский оккупант Семен Соловов, который удерживал несколько сотен гражданских в заложниках во время оккупации в Черниговской области, получил 12 лет тюрьмы заочно.

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