"Приказали стрелять всех": российский пленный признался в преступлениях на Сумщине (видео)

Украинские военные показали видео с допросом очередного российского военнослужащего, которого взяли в плен на территории Сумской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Десантно-штурмовых войск ВСУ.

Пленному россиянину 30 лет, его зовут Илья Талтаев и он родом из Кемеровской области. До войны он работал на Иркутском авиационном заводе. Во время службы в армии РФ он был рядовым 2-й штурмовой роты, 106-й воздушно-десантной дивизии 51-го полка.

По его словам, решение вступить в ряды оккупантской армии были из "идеологических соображений". Россиянин был захвачен в плен в Сумской области.

"В первый день получил ранение в перестрелке, потом сидел в блиндаже на рации. В нашей группе было 4 человека, но один почти сразу погиб...Раненых было много и убитых. Было много потери из-за минометов и FPV-дронов", - рассказал пленный.

Оккупант рассказал, что во время пребывания на фронте очень не хватало воды, также были проблемы с едой.

"На этот раз погибла почти вся рота. Я знаю, что один раненый попал в плен, то он сказал, что больше оттуда никто не вышел", - сказал оккупант.

Уже в плену ему была оказана медицинская помощь от украинских военных.

"По телевизору всегда говорят, что украинцы издеваются. Но со мной обращаются хорошо ... А от моего командования была команда в плен не брать и стрелять", - рассказывает пленный россиянин.