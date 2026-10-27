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Приказ оборонять Крым и применять оружие в 2014 году был, - Турчинов

14:22 27.10.2026 Вт
4 мин
aimg Александр Мороз
Приказ оборонять Крым и применять оружие в 2014 году был, - Турчинов Турчинов признался, что действительно приказал военным в Крыму (фото: Getty Images)
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Во время оккупации Крыма в 2014 году украинские военные получили приказ занять оборону и открывать огонь в случае штурма их позиций российскими войсками.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на колонку бывшего исполняющего обязанности президента Александра Турчинова.

Какой приказ получили военные в Крыму

Турчинов рассказал, что 28 февраля 2014 года провел первое заседание СНБО после формирования нового правительства. По информации военного руководства и разведки, главная угроза для Украины тогда исходила не только из Крыма, но и с севера и востока, где Россия разворачивала группировки для возможного вторжения на материковую территорию.

"В этих условиях я принял единственно возможное решение – воинским частям в Крыму занять оборону и использовать оружие для защиты своих позиций в случае штурмовых действий и провокаций россиян. Этот приказ зафиксирован протоколом заседания СНБО", - написал он.

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По словам Турчинова, украинские военные на полуострове должны были сдерживать противника и выиграть время, необходимое для восстановления боеспособности армии, проведения мобилизации и подготовки к обороне страны. Поэтому основные подразделения ВСУ он приказал срочно перебросить на север и восток.

Также 1 марта 2014 года Турчинов издал указ о приведении Вооруженных сил Украины в боевую готовность "Полная". Это предусматривало, в частности, выдачу оружия и боеприпасов, а также занятие оборонительных рубежей.

Он добавил, что 18 марта повторно отдал приказ о применении оружия после гибели украинского военнослужащего во время штурма 13-го фотограмметрического центра в Симферополе. По его словам, по его требованию этот приказ обнародовали.

Почему украинская армия была не готова к агрессии

По словам Турчинова, в начале российской агрессии украинская армия находилась в критическом состоянии после многолетнего сокращения финансирования, расформирования воинских подразделений и распродажи вооружения и техники.

В частности, он утверждает, что в феврале 2014 года из 36 зенитно-ракетных комплексов, остававшихся в Украине, боевые задачи могли выполнять только 10. Также, согласно приведенным им данным, доля расходов на оборону в ВВП страны снизилась с 1,08% в 2011 году до 0,88% в 2013-м.

Турчинов отметил, что в начале 2014 года боеготовыми считались лишь около 20% воинских частей. Остальные, по его словам, оценивались как частично готовые или полностью не готовые к выполнению боевых задач.

Ситуацию осложняло значительное превосходство российских войск на полуострове. Кроме того, часть украинских военнослужащих перешла на сторону России, а подразделения, оставшиеся верными присяге, оказались в окружении, зачастую без надлежащей связи и снабжения.

Как украинские военные сопротивлялись оккупации

Турчинов опроверг утверждения о том, что защитить Крым не удалось из-за отсутствия четких приказов со стороны украинских властей. По его мнению, главной проблемой была нехватка боеспособных сил для противодействия российской агрессии.

В то же время он привел примеры украинских военных, которые сопротивлялись оккупантам. В частности, упомянул морских пехотинцев в Феодосии и экипажи кораблей "Константин Ольшанский", "Геническ" и "Черкассы", отказавшиеся добровольно сложить оружие.

По оценке Турчинова, украинские военные, оставшиеся верными присяге в Крыму, выиграли время для мобилизации, восстановления армии и подготовки обороны материковой Украины.

По его убеждению, опыт 2014 года показал, насколько важны для защиты государства боеспособная армия, надлежащее обеспечение войск и сохранение оборонного потенциала страны.

Как происходила оккупация Крыма

Оккупация Крыма Россией началась в феврале 2014 года. В ночь на 27 февраля российские военные без опознавательных знаков захватили здания Верховной Рады и Совета министров АРК в Симферополе. Впоследствии они установили контроль над стратегическими объектами полуострова и заблокировали украинские воинские части.

16 марта в Крыму под контролем российских военных провели так называемый "референдум" о статусе полуострова, который Украина и большинство международного сообщества не признали. 18 марта Россия подписала договор о включении Крыма в свой состав. Украина и большинство государств мира расценили эти действия как незаконную аннексию.

25 марта российские военные захватили тральщик "Черкассы" - последний корабль ВМС Украины в Крыму, который продолжал сопротивление. В этот день полуостров и Севастополь были полностью оккупированы российскими войсками.

27 марта Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, которая подтвердила территориальную целостность Украины и призвала государства не признавать изменение статуса Крыма на основании так называемого "референдума".

Ранее в группировке "Юг" сообщили, что россияне завершили подготовку к механизированным атакам и выдвигают бронетехнику на юге.

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