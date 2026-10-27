Крым в 2014 году: почему Украина не могла остановить оккупацию

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Оккупация Крыма в 2014 году, состояние украинской армии и решение тогдашнего руководства государства – Александр Турчинов изложил свою версию событий и ответил на утверждение о возможности военного освобождения полуострова. РБК-Украина приводит полный текст его колонки "Крымский синдром".

"Если бы был приказ защищать страну в 2014, я уверен, что полномасштабной войны в том виде, в котором мы видим ее сегодня, не случилось бы. Наша ошибка состоит в том, что мы не отбросили их назад", - так президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал оккупацию Крыма в интервью The Diary of a CEO по версии ТСН).

По мнению Верховного главнокомандующего, разбить Россиян в то время было совсем не трудно, ведь "в Крым вошли десятки людей. Десятки. Для такой страны, как наша – это ноль. Это ничто…"

Трудно понять, кто обеспечивает президента столь "глубокой" аналитикой, но по случайному стечению обстоятельств аналогичные тезисы в выполнении разнокалиберных "экспертов" в последнее время постоянно появляются в провластных СМИ.

Историю можно извратить, подкрасить, скрыть, но ее нельзя изменить. Правда, о тех трагических событиях не вписывается в растиражированные нарративы и "политически выверенные акценты", поскольку по планам Кремля оккупация Украины должна была завершиться еще в апреле 2014 года.

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Как Россия готовила оккупацию Украины

Детали захвата нашей страны межвидовой группировкой войск до мелочей отрабатывали на стратегических учениях Вооруженных сил РФ и Беларуси "Запад-2013" в октябре 2013 года.

Первым плацдармом в захватнических планах Кремля был определен Крым. 20 февраля 2014 года, когда на Майдане лилась кровь героев "Небесной сотни", воспользовавшись безвластием, хаосом и охватившими нашу страну масштабными кризисами, российские войска начали захват полуострова.

Вместо организации обороны Украины президент, руководители Кабмина, Минобороны, СБУ, МВД, разведки, внутренних войск, ГПУ, министерств, многих государственных учреждений и местных администраций бежали в Россию и начали всячески содействовать военной агрессии против собственной страны.

Хочу открыть ужасную тайну. В 2014 году на Украину напала та самая жестокая и беспринципная Россия, что и в 2022. С тем же военным и экономическим потенциалом, во главе с тем же маниакально-сумасшедшим Путиным. Тогдашние планы Кремля – оккупировать и уничтожить независимую демократическую Украину – также не претерпели никаких изменений.

В феврале 2014 года, равно как и в феврале 2022, численность всех российских вооруженных формирований составляла 3,4 млн. Из них – около миллиона насчитывала российская армия, которую Путин обкатал в инициированных им же локальных конфликтах. Два миллиона мужчин, прошедших военную службу, находились в военном резерве, готовом к немедленному применению.

Для реализации оккупационных задач Кремль также подготовил многочисленные парамилитарные казачьи и ветеранские организации. В преддверии агрессии в РФ завершили перевооружение и реформирование вооруженных сил и их подготовку к выполнению сложных боевых задач.

Украинская армия накануне вторжения

С совсем другими показателями встретила войну Украина. Начиная с 90-х годов хищнически распродавалась или просто уничтожалась лучшая техника и вооружение. Танки продавали по цене легковых автомобилей. По ценам в сто раз ниже рыночных сбывались бесценные для обороны страны зенитно-ракетные комплексы, расформировались ключевые бригады и полки противовоздушной обороны.

В феврале 2014 года из 36 зенитно-ракетных комплексов, которые еще не успели распродать, выполнять боевые задания могли только 10. Они не обеспечивали даже фрагментарную защиту от вражеской авиации.

Третье в мире по мощности ядерное оружие руководство Украины передало стране-агрессору, получив взамен пустые бумажки Будапештского меморандума. Продали России или порезали на металлолом все наши стратегические бомбардировщики, обменяли на списание очередных газовых долгов все крылатые ракеты.

По позорным коррупционным схемам с копеечными поступлениями в бюджет, а часто и просто "безвозмездно", министры обороны раздавали землю, военные объекты и имущество.

Многомиллиардные коррупционные барыши за безумную распродажу вооружения и военной техники в сочетании с профессиональной работой российской агентуры, хроническое недофинансирование и бездумное сокращение армии привели к катастрофическому состоянию наших Вооруженных сил. В 2011 году оборонный бюджет Украины составил всего 1,08% от ВВП, в 2012 – уже 0,94%, а в 2013 – финансирование обороны сократилось до 0,88% ВВП!

Системно и последовательно ликвидировались подразделения ВСУ в тех регионах, которые российский Генштаб определил как приоритетные плацдармы для грядущего вторжения. Расформировали дислоцированный на территории Автономной Республики Крым 12-тысячный 32-й армейский корпус. Вывели из Крыма 3-й отдельный полк специального назначения. Попала под расформирование дислоцированная в Болграде Одесской области 1-я аэромобильная дивизия, прикрывавшая юг Украины.

В соответствии с советской военной доктриной, которая определяла угрозу для страны только со стороны НАТО, основные подразделения Вооруженных сил дислоцировались в западной и центральной части страны.

Восток Украины сознательно оставили без военного прикрытия. Единственную дивизию (254-ю мотострелковую), дислоцированную на Донбассе, а также размещенный в Донецке оперативный полк Внутренних войск, – расформировали без какой-либо аргументации.

Можно ли считать случайным совпадением расформирования в сентябре 2013 года ключевых органов управления войсками – в то время, когда российский Генштаб на военных учениях "Запад-2013" проводил масштабную подготовку к вторжению? Российская армия в деталях отрабатывала оккупацию Украины, а украинское военное руководство целенаправленно демонтировало действующую систему управления обороной, "не успев" до 2014 года заменить ее новой. В октябре 2013 года (за четыре месяца до начала российской агрессии) Минобороны и ГШ приняли решение о ликвидации последнего боеспособного в ВСУ 8-го армейского корпуса.

Подписанные Януковичем Харьковские соглашения не только продлили пребывание российских войск в Крыму, численность и вооруженная мощь которых значительно превышала расположенный там украинский контингент, но и сняли какие-либо ограничения на их передвижение по полуострову, создав все необходимые предпосылки для его оккупации.

С особой яростью назначенные Януковичем министры обороны и начальники Генштаба уничтожали мобилизационную систему страны. С 2010 года Минобороны и ГШ остановили подготовку военнообязанных, прекратили проведение собрания резервистов. В 2012–2013 годах произошло полное уничтожение системы военного учета. Штат военных комиссариатов сократили на 80%! Помещение распродавали, картотеки исчезали. В штате военкоматов оставили трех человек, которые не могли выполнять элементарные мобилизационные задачи. В 2013 году объявили о прекращении призыва на срочную военную службу.

Согласно годовому отчету, подготовленному Генштабом президенту Януковичу, по состоянию на 1 января 2014 года Вооруженные силы Украины насчитывали всего 103 077 военнослужащих (34 265 офицеров, 63 485 солдат, сержантов и старшин, 5 327 курсантов). То есть на одного офицера приходилось всего два солдата. Чтобы скрыть катастрофическое падение боеготовности украинской армии, Генеральный штаб ввел новую, более лояльную систему критериев боевой и мобилизационной готовности.

Но даже по явно подкрашенным цифрам, к началу 2014 года лишь около 20% воинских частей считали боеготовыми. Остальные 80% в отчете Генштаба определяли как "частично готовые" или "полностью не готовые" к выполнению боевых задач.

Самым плохим состояние боеспособности было в Сухопутных войсках – основном ядре Вооруженных сил. Неукомплектованные, неподготовленные к выполнению элементарных задач подразделения имели ужасающие проблемы с состоянием военной техники. Большинство танков, БМП и БТРов были непригодны к эксплуатации, нуждались в ремонте, не имели аккумуляторов и подготовленных экипажей.

Какие силы Россия сосредоточила в Крыму

Для захвата АРК расположенная там, согласно Харьковским соглашениям, сверхмощная двадцатипятитысячная группировка российских войск, Генштаб РФ значительно усилил за счет опрокидывания на полуостров:

31-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады (Ульяновск);

45-го отдельного гвардейского полка специального назначения (Кубинка, Москва);

18-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады (Ханкала);

98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии (Псков);

15-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады (Самарская область);

382-й отдельной бригады морской пехоты (Темрюк);

подразделений морской пехоты Каспийской флотилии;

подразделений 7-й десантно-штурмовой дивизии (Новороссийск);

сводных подразделений 58-й армии южного военного округа ВС РФ;

22-й гвардейской отдельной бригады специального назначения ГРУ ГШ РФ;

спецподразделений ФСБ;

многочисленных парамилитарных казачьих отрядов.

Вот такие "десятки людей" или "ничто" захватывали Крым. Для прикрытия масштабной концентрации и продвижения оккупационных войск из членов пророссийских организаций формировались отряды "самообороны", в которые записывали прежде всего тех крымчан, которые прошли военную службу. Их без ограничений снабжали оружием из баз и арсеналов Черноморского флота РФ.

Контроль, установленный русской армией над морскими и воздушными коридорами, позволял оперативно наращивать мощность многотысячной группировки в случае проведения наступательной операции в южной части континентальной Украины.

В целях усиления возможностей флота для проведения десантных операций, в Черное море прибыли десантные корабли Северного и Балтийского флотов ВМС РФ, а также боевые корабли Каспийской флотилии.

На контролируемые оккупантами крымские военные аэродромы перебазировались штурмовая авиация и боевые ударные вертолеты. Для блокировки полуострова с моря корабли Черноморского флота вышли из севастопольских бухт и встали на боевое дежурство.

Переброшенные в Крым ракетные комплексы взяли под контроль всю морскую акваторию, отслеживая любую активность военно-морских сил стран НАТО. На прицел ракетного радара был взят, в частности, находившийся в Черном море эсминец США "Дональд Кук".

Об этом "героизме" российских войск подробно рассказывается в документальном пропагандистском фильме "Крым. Путь на родину", вышедшем на экраны 2015 года. Главный герой этой телеагитки Путин пафосно сообщает, что лично руководил оккупацией полуострова российскими войсками и готов применить ядерное оружие в случае вмешательства стран НАТО.

Но пугать руководство этих стран не было нужды. Они находились в прострации от агрессивного цинизма Кремля, не были готовы и не планировали вмешиваться в разворачивающуюся в центре Европы трагедию.

Почему украинские силы оказались в критическом положении

Российскому нашествию в Крыму номинально противостояло около 14 тысяч украинских военнослужащих, большинство из них – немотивированные местные контрактники и 18-летние дети-срочники. Политическая дезориентация, низкий моральный дух, нищий уровень финансового и материально-технического обеспечения, а также системная работа российской агентуры в руководящем составе силового блока привели к массовому дезертирству и переходу на сторону агрессора большинства украинских солдат и офицеров, дислоцированных в оккупированном Крыму.

В первые дни оккупации вместе с командованием ВМС во главе с адмиралом Березовским своей стране изменили более 70% военнослужащих ВСУ. Не изменили Украине всего 3990 украинских воинов, разбросанных по всему полуострову – без связи и обеспечения, в полном окружении превосходящих сил сил противника.

Ситуация в других силовых структурах АРК была еще трагичнее. В сторону врага перешли 99% личного состава крымской милиции, 73% пограничников, 90% работников СБУ и 96% сотрудников Управления государственной охраны.

Убедившись, что никто не собирается оказывать военную помощь измученной кризисами и конфликтами Украине, Кремль запустил обратный отсчет полномасштабного континентального вторжения.

28 февраля 2014 года в вооруженных силах России началась "внезапная" проверка боеспособности войск Южного и Западного военных округов, расположенных вдоль северо-восточной границы нашей страны.

Около 200 тысяч личного состава нескольких армий с авиацией, бронетанковой техникой и артиллерией начали боевое развертывание ударных подразделений в Ростовской, Воронежской, Курской, Белгородской и Брянской областях.

В Киевском, Слобожанском, Донецком и Одесском оперативных направлениях были развернуты мощные ударные группировки, которые находились в полной боевой готовности для вторжения на материковую часть Украины.

1 марта российский парламент дает Путину разрешение на ввод войск в Украину, используя для политического прикрытия и оправдания военного вторжения письменное обращение президента Януковича.

Решение СНБО и подготовка к обороне материковой Украины

В Украине же только 27 февраля смогли сформировать Правительство, и на следующий день я собрал первое заседание СНБО. Согласно информации, предоставленной военным руководством и разведкой, несмотря на разворачивающуюся в Крыму трагедию, наибольшая угроза для страны была на севере и востоке, где вдоль нашей границы развертывалась сверхмощная многотысячная группировка российских войск, готовая к вторжению на незащищенную материковую часть Украины.

Численность Сухопутных войск от общей численности ВСУ составила менее трети, а только по официальным отчетам 80 процентов сухопутных подразделений были небоеспособны. Поэтому всему российскому военному усилию наш Генштаб мог в те дни противопоставить лишь несколько сводных батальонно-тактических групп. Около пяти тысяч плохо вооруженных неподготовленных военнослужащих с неисправной военной техникой составляли условно боеспособный ресурс, готовый к применению. Большинство из них – восемнадцатилетние мальчишки-срочники.

Бросить эту сводную группу бойцов на прорыв в Крым из-за узкой горловины против отборных российских войск, значительно превосходивших нас по численности и вооружению, означало бы потерю и без того мизерных резервов и оставляло бы без прикрытия и хоть какой-то иллюзорной защиты не только страну, но даже – столицу.

Наш военный контингент в Крыму значительно поредел из-за массовой измены и перехода солдат и офицеров на сторону агрессора. Но оставшиеся верными присяге, находясь в окружении, должны были связать превосходящие силы противника и выиграть для нас время. В этих условиях я принял единственное возможное решение – военным частям в Крыму занять оборону и использовать оружие для защиты своих позиций в случае штурмовых действий и провокаций Россиян. Этот приказ зафиксирован протоколом заседания СНБО.

Сколько наши военные могут продержаться на полуострове, я не знал. Но за это время нам нужно было как-то восстановить боевой потенциал армии, провести мобилизацию, вооружить и подготовить наших воинов к выполнению элементарных боевых задач. Поскольку основные подразделения ВСУ находились в западной и центральной частях Украины, я приказал их срочно перебросить на север и восток, чтобы прикрыть страну по вероятным направлениям удара российской армии.

Своим указом от 1 марта 2014 года я поручил привести вооруженные силы Украины в боевую готовность "Повна". Это состояние наивысшей готовности всех воинских подразделений и частей, которое предусматривает выполнение всего комплекса мер по переводу войск с мирного на военное положение, в частности, непосредственную подготовку к боевым действиям, в частности – раздачу оружия и боеприпасов, занятие оборонных рубежей.

Согласно украинскому законодательству, именно СНБО своим решением вносит предложение президенту о введении военного положения. За это проголосовал только один я. Решения о военном положении не поддержали и лидеры партий нового парламентского большинства, а это означало, что парламент не даст своего согласия на его введение.

Главная причина, по которой не было поддержано это предложение – блокирование военным положением проведения президентских и парламентских выборов. Украина действительно очень нуждалась в легитимной власти, которую признает весь цивилизованный мир. А установить ее можно только путем проведения честных, прозрачных всенародных выборов. Пока сохранялась юридическая легитимность Януковича – сохранялась смертельная угроза для страны. Привлекая "законно избранную" марионетку Януковича в Киев в обозе своих танковых колонн, Кремль заткнул бы и без того не слишком активное возмущение ключевых субъектов международной политики.

Был ли приказ применять оружие

Рассказы о возможности проведения военных операций в Крыму имеющимися на полуострове силами лишены всяческого смысла. Большинство окруженных и разбросанных по полуострову остатков наших военных подразделений не могли даже выполнить приказ и элементарные требования военных уставов, обеспечив оборону собственных позиций. Во время штурмов они сдавались без боя, объясняя это значительным преимуществом вражеских войск, деморализацией личного состава, низким уровнем военной подготовки, безнадежностью противостояния в окружении и огромным риском для жизни семей военнослужащих, ставших заложниками российских окупантов и агрессивно настроенных местных.

Приказ на использование оружия был продублирован мной и, соответственно, Главком ВСУ 18 марта 2014 года после гибели украинского военнослужащего во время штурма в Симферополе 13-го фотограмметрического центра. По моему требованию, приказ об использовании оружия сделали публичным и поэтому информацию об этом не смогли "зачистить" вместе со многими документами того времени.

К сожалению, и после повторного приказа ситуация не изменилась: даже во время штурма штаба ВМС Украины никто из украинских солдат и офицеров не смог применить оружие!

Поэтому все рассказы о том, что "от украинской власти не поступало четких приказов и поэтому Крым не освободили", лишены смысла и являются искажением исторической правды. В феврале-марте 2014 года в стране просто не хватало сил для противодействия коварной агрессии ядерного монстра. Не соответствует действительности и тезис, что в Крыму никто не сопротивлялся. Настоящим героям ничто не помешало достойно выполнить свой воинский долг.

Украинские военные, продолжившие сопротивление

Морские пехотинцы батальона Феодосии, несмотря на значительное преимущество российских штурмовиков, окруживших подразделение, пошли в рукопашный бой. Мужественные моряки большого десантного корабля "Константин Ольшанский" отказались выполнять условия ультиматума окупантов и не составили оружия, хотя большинство экипажа покинули корабль и перешли на сторону Россиян. Вместе с командиром – капитаном 1 ранга Дмитрием Коваленко на корабле оставалось всего 20 военных моряков, занявших круговую оборону и принявших бой. Четыре дня они сражались в полном окружении с превосходящими силами врага.

Экипаж небольшого тральщика "Геническиск" во главе со старшим мичманом Александром Бойчуком не сложил оружие и бесстрашно пошел на прорыв блокады. Героическая многодневная борьба экипажа корабля противоминной обороны "Черкассы", которую возглавил капитан 3 ранга Юрий Федаш, стала сюжетом для художественного фильма.

Отказ партнеров помогать Украине

В эти трагические дни мы получили еще один удар в спину. Стратегические партнеры не только не выполнили гарантии безопасности, взятые на себя в соответствии с Будапештским меморандумом нашей безопасности, но и категорически отказались предоставлять Украине какую-либо военно-техническую помощь. Они объясняли это тем, что не хотят раздражать Путина и провоцировать полномасштабную войну в центре Европы. Украине не дали ни одного патрона, ни одного доллара или евро на восстановление обороноспособности.

Были заблокированы поставки не только вооружения и военной техники, но и оборудования, которое можно использовать для производства оружия. Безумное "партнерское эмбарго", организованное Обамой, Меркель и другими лидерами ведущих демократических стран, продержалось вплоть до конца 2017 года. Если бы Украина получила хотя бы десятую часть современной помощи, ситуация в 2014 году могла бы кардинально измениться и Россия навсегда забыла бы дорогу к нашей границе.

Несмотря на все эти обстоятельства, 103 курсанта, 2239 солдат и матросов и 1649 офицеров ВСУ, не предавших в Крыму свою страну, оставшись верными присяге, выполнили сверхважную задачу. Продержавшись практически месяц в полном окружении, они дали нам жизненно необходимое время, чтобы подготовиться к защите страны, начать мобилизацию, хоть как-то вооружить нашу армию, отремонтировать технику, занять позиции по направлениям наиболее вероятного наступления российских войск.

Мы подавили сепаратистские мятежи в Харьковской, Одесской, Николаевской, Херсонской, Днепропетровской, Запорожской областях и остановили наступление на Донбассе. Так были сорваны планы Кремля по военному блицкригу, расколу и оккупации Украины в 2014 году.

Мы выстояли и, опираясь исключительно на собственные силы, защитили страну, создали боеспособные Вооруженные Силы, которые остановили врага и в 2014, и в 2022 году.