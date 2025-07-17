Приказ МОН "про дистанционку" отменят: зачем это нужно и что с ним не так

Когда отменят приказ МОН и что еще планируют изменить

В опубликованном обращении к гражданам Федоров сообщил, что присутствовал на заседании фракции "Слуга народа" в парламенте (при участии президента, главы фракции, народных депутатов).

Он добавил, что в составе нового правительства ему предложили должность первого вице-премьер-министра, министра цифровой трансформации.

Учитывая это чиновник рассказал об основных задачах, которые ставит перед собой в будущем. При этом отдельное внимание он уделил сфере образования.

"Есть задача усилить Министерство образования, трансформировать его. Сделать все для того, чтобы мы достигали поставленных целей", - подчеркнул Федоров.

Он напомнил, что за последние несколько лет министерство сделало очень много.

"И подземные школы строятся, и сейчас закон о профтехобразовании принимается, индивидуальные образовательные траектории приняты. И программа для абитуриентов "Деньги ходят за студентами". И НУШ разблокирована", - отметил чиновник.

Среди достижений МОН он упомянул также "беспрецедентное финансирование образования".

"И увеличена заработная плата учителям в этом году (и будет второй, скажем так, этап увеличения - с 1 сентября в рамках этой программы)", - добавил министр.

По его словам, "многое делается, но есть много вопросов от депутатов и у общин, которые нужно быстро решить в рамках новой трансформации, нового этапа".

"В пятницу (завтра, 18 июля, - Ред.), например, будет отменен приказ №1112, к которому есть много вопросов у общин и депутатов", - подчеркнул Федоров.

Он отметил, что дальше - вместе с депутатами - будет искать путь: "как достигать целей, выводить детей в офлайн, в безопасные школы, как догнать все знания, которые были потеряны (за последние несколько лет, за COVID до полномасштабной войны) для наших с вами детей".

Отдельным вопросом, согласно информации чиновника, был вопрос спецшкол.

"Здесь нужно уделить отдельное внимание и фокус этому вопросу. Но, хочу сказать, что пока я не вижу, что там произойдут изменения. После того как я разберусь в этом вопросе, мы поможем тем сцецшколам, которые работают. И дальше будем формировать политику в этом направлении так, чтобы мы помогали нашим детям, которые требуют отдельного внимания", - поделился Федоров.

Кроме того, по его словам, "было много вопросов по высшему образованию, к объединению высших учебных заведений".

"Здесь мы также будем трансформировать наши подходы", - подчеркнул министр.

В завершение он сообщил, что команда МОН также претерпит изменения.

"Обязательно мы будем усиливать команду Министерства образования. Будут определенные изменения в этом направлении", - подытожил Федоров.

О чем говорится в приказе и что изменит его отмена

Приказ Министерства образования и науки №1112 (от 7 августа 2024 года) - об утверждении порядка и условий получения общего среднего образования в коммунальных учреждениях общего среднего образования в условиях военного положения в Украине.

Он, в частности, определяет особенности организации очного, "смешанного" и дистанционного обучения детей во время войны.

Согласно документу, получение общего среднего образования в очной (дневной) форме (в том числе с применением "смешанного" формата) организуется, если:

в учебном заведении или на расстоянии не более 500 метров от него имеются объекты фонда защитных сооружений гражданской защиты (пригодные для укрытия участников образовательного процесса и с беспрепятственным доступом);

материально-техническая база учебного заведения является достаточной для организации очной (дневной) формы обучения (в том числе с применением "смешанного" формата).

Между тем на территории Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областей (кроме их временно оккупированных территорий) такое обучение возможно при условии:

соответствующего решения совета обороны области и/или распоряжения руководителя соответствующей областной военной администрации;

соответствующего решения педагогического совета учебного заведения, введенного в действие приказом руководителя такого заведения.

Если же учебные заведения не соответствуют необходимым во время войны требованиям, они организуют получение общего среднего образования по дистанционной форме.

Между тем харьковский городской глава Игорь Терехов сообщил, что этот приказ МОН поставил под угрозу образование тысяч украинских детей, ведь:

лишал детей за рубежом доступа к нашему образованию;

заставлял переселенцев ходить в школы "по месту временного проживания";

требовал иметь минимум 20 учеников в дистанционном классе - когда по закону достаточно 5.

"Завтра отменят приказ, который поставил под угрозу образование тысяч украинских детей. Тех, кто вынужден был уехать. Тех, кто спасался от войны. Тех, кто просто хотел продолжить учиться в украинской школе - с украинскими учителями, на украинском языке, с родными одноклассниками", - подчеркнул он в своем Facebook.

Публикация Терехова (скриншот: facebook.com/ihor.terekhov)

В то же время Федоров объяснил, что ликвидация приказа МОН №1112 не отменяет дистанционное обучение.

"Дистанционное обучение не будут отменять. Безопасность детей - наш ключевой приоритет. Мы живем в условиях войны, поэтому дистанционное обучение останется элементом образовательного процесса", - сообщил он в своем Facebook.

Чиновник добавил, что качество дистанционки - приоритет.

"Обучение в офлайн-формате возможно только при гарантиях, что жизни детей ничего не угрожает", - отметил министр.

Кроме того, он объяснил цель и необходимость отмены приказа МОН.

"Общины, депутаты протестуют против вероятности закрытия школ в прифронтовых территориях, где в классах учится детей меньше, чем предусмотрено приказом. Именно из-за этих положений приказ №1112 будет отменен", - рассказал Федоров.

В завершение он напомнил, что Украина строит подземные школы и современные укрытия - чтобы дети могли учиться офлайн безопасно при любых условиях.

"Продолжим достигать нашей цели, учитывая потребности и запросы школьников, родителей и педагогов", - подытожил чиновник.

Публикация Федорова (скриншот: facebook.com/mykhailofedorov.com.ua)