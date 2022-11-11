Британия засекретила документы расследования о российском яде "Новичок"

Британское правительство распорядилось засекретить некоторые документы в связи с расследованием смерти женщины, убитой нервно-паралитическим веществом "Новичок" после покушения на бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля в 2018 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Дон Стерджесс умерла от воздействия "Новичка" в июле 2018 года после того, как ее партнер обнаружил поддельный флакон духов, который, по мнению британской полиции, использовался российскими спецслужбами для контрабанды яда в страну.

Хотя британская полиция заочно предъявила обвинения трем россиянам, которые, по ее словам, являются офицерами военной разведки ГРУ, в связи с нападением на Скрипаля и его дочь, против них не было возбуждено никакого официального дела в связи со смертью 44-летней Стерджесса.

В настоящее время следствие рассматривает в целом, какая информация имеет отношение к делу и что может быть обнародовано или раскрыто семье Стерджесс до проведения слушаний по существу.

Кэтрин МакГахи, юрист правительства, сказала, что крайне важно, чтобы никакая информация, которая могла бы помочь враждебному государству или террористам совершить еще одно нападение, не была раскрыта.