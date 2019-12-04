ru
ua

Напередодні нормандського саміту Зеленський скликає РНБО в закритому режимі

Новини » Політика   

Засідання РНБО відбудеться 7 грудня

Напередодні саміту в нормандському форматі президент України Володимир Зеленський скликає Раду національної безпеки і оборони України в закритому режимі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу РНБО.

Як повідомляється, Зеленський у середу, 4 грудня, провів нараду з представниками органів сектору безпеки і оборони України.

"За підсумками наради було прийнято рішення провести в суботу, 7 грудня, закрите засідання Ради національної безпеки і оборони України", - йдеться в повідомленні.

Раніше в Офісі президента України Володимира Зеленського розповіли, що засідання Ради національної безпеки і оборони перед нормандським зустріччю повинно було відбутися 4 грудня.

Нагадаємо, зустріч в нормандському відбудеться 9 грудня в Парижі. Глави України, Російської Федерациии, Франції та Німеччини підтвердили дану інформацію.

Рада національної безпеки і оборони України від 3 грудня провів координаційну нараду, на якому обсуждили сценарії реінтеграції тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей. За словами секретаря РНБО Олексія Данилова, повернення Донбасу планується за підтримки міжнародних партнерів.

Синоптики попередили про погіршення погодніх умов в Україні Суд звільнив з-під арешту екс-командира "Беркута"
Читати всі новини