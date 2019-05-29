Представники Кабміну проігнорували звіт Рахункової палати у Раді

Фото: Валерій Пацкан (wikipedia.org)

Бюджетний комітет ВР запрошував представників Кабміну на засідання Ради

Представники Кабінету міністрів України не прийшли на засідання Верховної ради щодо заслуховування звіту Рахункової палати. Про це заявив голова Рахункової палати Валерій Пацкан під час звіту у ВР, передає кореспондент РБК-Україна.

Пацкан зазначив, що комітет парламенту з питань бюджету запрошував урядовців на сьогоднішнє засідання для заслуховування звіту відомства.

"Наскільки мені відомо, бюджетний комітет запрошував урядовців на сьогоднішнє засідання. Але як бачимо - місця порожні. Я розумію, що кожен не хоче чути про помилки у своїй роботі. Я переконаний, що депутати повинні зробити відповідні кадрові рішення", - заявив глава Рахункової палати.

Нагадаємо, раніше анонсувалося, що у Верховній раді України сьогодні, 29 травня, відбудеться звіт Рахункової палати. Спікер парламенту Андрій Парубій підкреслював, що відповідно до закону, Рахункова палата повинна щорічно звітувати перед ВР.

Як писало РБК-Україна, Пацкан зазначив, що у минулому році кошти державного бюджету найбільш неефективно використовувало Міністерство інфраструктури. Глава Рахункової палати зазначив, що за підсумками аудиту, проведеного в 2018 році, відомство склало рейтинг найбільш неефективних розпорядників коштів.

Додамо також, Пацкан поінформував, що правоохоронці відкрили 80 кримінальних проваджень за матеріалами Рахункової палати. Розслідується неефективне використання коштів державного бюджету.