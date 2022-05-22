"Денацифікують" рибу. Окупанти влучили ракетою у річку в Дніпропетровській області
Фото: окупанти влучили ракетою у річку в Дніпропетровській області (Getty Images)
Російські військові завдали ракетного удару по Павлоградському району Дніпропетровської області. Влучили по річці Самара.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка.
Як відзначив Резніченко, внаслідок удару ніхто не постраждав.
"У нас "приліт" у Павлоградському районі. Ракета влучила у річку Самара. Люди не постраждали. Орки почали "денацифікацію" української риби", - пише голова Дніпропетровської ОВА.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що російські військові понад годину обстрілювали Сумський район ракетами.
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