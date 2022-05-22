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"Денацифікують" рибу. Окупанти влучили ракетою у річку в Дніпропетровській області

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Неділя 22 травня 2022 16:32
"Денацифікують" рибу. Окупанти влучили ракетою у річку в Дніпропетровській області Фото: окупанти влучили ракетою у річку в Дніпропетровській області (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Російські військові завдали ракетного удару по Павлоградському району Дніпропетровської області. Влучили по річці Самара.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка.

Як відзначив Резніченко, внаслідок удару ніхто не постраждав.

"У нас "приліт" у Павлоградському районі. Ракета влучила у річку Самара. Люди не постраждали. Орки почали "денацифікацію" української риби", - пише голова Дніпропетровської ОВА.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що російські військові понад годину обстрілювали Сумський район ракетами.

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