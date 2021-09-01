Пентагон допускає можливість співпраці з талібами для боротьби з ІД

Сполучені Штати допускають, що можуть почати співпрацю з бойовиками "Талібану". Зокрема, щоб боротися з "Ісламською державою".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг в Пентагоні .

Голова Об'єднаного комітету начальників штабів генерал Марк Міллі заявив, що США не знають, що буде з талібами в майбутньому.

"Я можу сказати вам з особистого досвіду, що це безжальна група з минулого, і чи зміниться вона чи ні, ще належить побачити", - сказав він, додавши, що США співпрацювали з ними тільки в останні тижні, тому що "на війні ви робите те, що повинні".

На питання, чи можливо, що Пентагон буде співпрацювати з талібами в майбутньому для боротьби з ІД, генерал Міллі відповів:"Це можливо".