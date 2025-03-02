Гимнастки Онофрийчук и Карика открыли сезон Гран-при двойной победой

Сборная Украины по художественной гимнастике блестяще стартовала в новом сезоне, завоевав золотую и серебряную медали на первом этапе Гран-при в эстонском Тарту.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Instagram соревнований .

В многоборье триумфовала Таисия Онофрийчук, а Полина Карика заняла второе место.

Эти соревнования открывали новый цикл Гран-при, в котором в прошлом сезоне Украина завоевала 22 награды. На турнире в Тарту нашу страну представляли три спортсменки: бронзовый призер Евро-2024 в упражнении с обручем Таисия Онофрийчук, а также Полина Карика и Анастасия Икан.

В многоборье гимнастки соревновались в четырех дисциплинах: упражнениях с обручем, мячом, булавами и лентой. В соревнованиях принимали участие 21 спортсменка.

Онофрийчук стала первой, продемонстрировав безупречный результат: она одержала победу в каждой дисциплине. Карика завоевала "серебро", заняв второе место в упражнениях с обручем, мячом и лентой. Икан завершила многоборье на четвертом месте.

Онофрийчук получила второе "золото" на этапах Гран-при, повторив свой успех в Тарту 2024 года, когда победила в упражнении с булавами. Для Карики серебряная медаль стала первой в карьере на соревнованиях серии Гран-при.

Интересно, что недавно именно этих трех спортсменок выделила отдельно олимпийский призер, легенда украинской художественной гимнастики Анна Ризатдинова. О чем она рассказала в интервью РБК-Украина.

Полина Карика и Таисия Онофрийчук на пьедестале соревнований в Эстонии (фото: instagram/missvalentinegymnastics)

Кто такие Онофрийчук, Карика и Икан

Онофрийчук представляет Киев. В 2024 году, в возрасте 16-ти лет, она дебютировала на взрослом чемпионате Европы в Будапеште, где добыла бронзовую медаль в упражнении с обручем. Ранее, на юниорском уровне, она стала серебряным призером чемпионата мира-2023 в упражнении с булавами. Участвовала в Олимпийских играх в Париже, где заняла 9 место в финале.

Карика родом из Запорожья. Она - двукратная чемпионка Европы в командном зачете и в упражнении с мячом.

Икан - юная гимнастка, которая в 2024 году получила бронзовую медаль на международном турнире в Болгарии в упражнении с обручем. Ее выступления отличаются высоким техническим мастерством и артистизмом.