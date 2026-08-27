Наблюдательный совет "Сенс Банка" пополнился представительницей государства

Изменения в наблюдательном совете "Сенс Банка"

Дегтярева будет представительницей государства в наблюдательном совете банка.

Соответствующее постановление правительство приняло 21 августа.

Фото: постановление об утверждении Н. Дегтяревой членом наблюдательного совета "Сенс Банка" (kmu.gov.ua)

С назначением Дегтяревой в наблюдательный совет "Сенс Банка" количество ее членов возрастет до пяти. Однако для правомочия НР требуется не менее шести.

Что известно о Дегтяревой

С 2016 по 2023 годы Дегтярева работала директором департамента банковского надзора Национального банка Украины.

Финансистка до этого назначения занимала должность директора департамента внутреннего аудита Проминвестбанка (ФИО, Киев) - с 2009 по 2016 год.

С 2007 по 2009 - внутренний аудитор "Калион банка Украина".

В период 1999-2004 годов работала в частных компаниях на должностях главы службы внутреннего аудита, руководителя кредитного департамента.