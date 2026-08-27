Наблюдательный совет "Сенс Банка" пополнился представительницей государства

Финансистка Наталья Дегтярева стала членом наблюдательного совета "Сенс Банка" от Кабинета министров.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление Кабмина № 853.
Дегтярева будет представительницей государства в наблюдательном совете банка.
Соответствующее постановление правительство приняло 21 августа.
С назначением Дегтяревой в наблюдательный совет "Сенс Банка" количество ее членов возрастет до пяти. Однако для правомочия НР требуется не менее шести.
С 2016 по 2023 годы Дегтярева работала директором департамента банковского надзора Национального банка Украины.
Финансистка до этого назначения занимала должность директора департамента внутреннего аудита Проминвестбанка (ФИО, Киев) - с 2009 по 2016 год.
С 2007 по 2009 - внутренний аудитор "Калион банка Украина".
В период 1999-2004 годов работала в частных компаниях на должностях главы службы внутреннего аудита, руководителя кредитного департамента.
Ранее РБК-Украина писало, что НБУ проверяет "Смысл Банк" на предмет вмешательства его сотрудников в работу автоматизированной системы.
Также сообщалось, что Кабинет министров решил отстранить главу наблюдательного совета государственного Sense Bank Николая Гладышенко на фоне дела "Форест Гамп". Также правительство инициировало отстранение председателя правления банка.
Кроме того, НАБУ и САП обнародовали фрагменты разговоров в рамках операции "Форест Гамп", в которых упоминается возможное влияние на национализированный "Сенс Банк".