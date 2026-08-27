Наглядова рада "Сенс Банку" поповнилася представницею держави

Фінансистка Наталія Дегтярьова стала членкинею наглядової ради Сенс Банку від Кабінету міністрів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову Кабміну № 853.
Дегтярьова буде представницею держави у наглядовій раді банку.
Відповідну постанову уряд прийняв 21 серпня.
З призначенням Дегтярьової до наглядової ради "Сенс Банку" кількість її членів зросте до п’яти. Проте для правоможності НР потрібно щонайменше шість.
З 2016 по 2023 роки Дегтярьова працювала директоркою департаменту банківського нагляду Національного банку України.
Фінансистка до цього призначення обіймала посаду директорки департаменту внутрішнього аудиту Промінвестбанку (ПІБ, Київ) - з 2009 по 2016 рік.
З 2007 по 2009 - внутрішній аудитор "Каліон банку Україна".
У період 1999-2004 років працювала в приватних компаніях на посадах голови служби внутрішнього аудиту, керівника кредитного департаменту.
Раніше РБК-Україна писало, що НБУ перевіряє "Сенс Банк" на предмет втручання його співробітників в роботу автоматизованої системи.
Також повідомлялося, що Кабінет міністрів вирішив відсторонити голову наглядової ради державного Sense Bank Миколу Гладишенка на тлі справи "Форест Гамп". Також уряд ініціював відсторонення голови правління банку.
Крім того, НАБУ та САП оприлюднили фрагменти розмов у межах операції "Форест Гамп", у яких згадується можливий вплив на націоналізований ''Сенс Банк''.