Воздушные силы показали работу ПВО Skynex (фото, видео)
Украинские военные провели стрельбы из комплекса ПВО Skynex. Герммания передала одну такую систему в апреле 2024 года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Командование Воздушных Сил ВСУ, Militarnyi.
"Военнослужащие подразделений противовоздушной обороны Воздушное командование "Запад" Воздушных Сил ВС Украины выполнили практические стрельбы из зенитного артиллерийского комплекса Skynex", - говорится в сообщении командывания Воздушных сил.
Как пишет Militarnyi, на кадрах видно, как военнослужащие Воздушных Сил снаряжают 35-мм боеприпасами пушечную установку, работают за пультом управления и на оптическую систему комплекса фиксируют поражение воздушной цели.
Что известно о ПВО Skynex
Skynex - это зенитный артиллерийский комплекс разработки и производства компании Rheinmetall. Эта система ПВО достаточно новая, поскольку была представлена в ноябре 2021 года.
Главная задача Skynex - это противовоздушная оборона. Эти пушечные установки, прежде всего, используются для защиты важных стационарных военных объектов и, в частности, критической инфраструктуры.
ПВО Skynex во время стрельб в Украине (facebook.com/kpszsu)
ПВО Skynex в Украине
В январе сообщалось, что установка ПВО Skynex была передана Украине от Германии вместе с другими вооружениями, что вошло в объявленный новый пакет помощи.
Через три месяца, уже в апреле, у Украины появился еще один комплекс ПВО Skynex, переданный Германией. Еще в феврале 2023 года сообщалось, что Германия передаст Украине две системы ПВО Skynex.
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