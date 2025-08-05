Нефтяные доходы России в июле рухнули на треть, - Bloomberg

Налоги от нефти в России в июле сократились почти на 33% - до 710,4 млрд рублей (около 8,9 млрд долларов). Всего доходы от нефти и газа составили 787,3 млрд рублей, что на 27% меньше, чем год назад. Эти отрасли дают около трети всех доходов бюджета, и их падение усиливает нагрузку на госфинансы, особенно на фоне огромных расходов на войну.

На фоне западных санкций и угроз новых ограничений со стороны США, российская нефтяная отрасль продолжает терять прибыль. Евросоюз снизит потолок цен на российскую нефть, а президент США Дональд Трамп угрожает санкциями против стран, покупающих российские энергоресурсы.

В то же время, по расчетам Bloomberg, в июле доходы от нефти выросли на 71% по сравнению с июнем. Это связано с тем, что один из основных налогов выплачивается поквартально. Нефтяные доходы рассчитывались исходя из июньской цены на Urals - 59,84 доллара за баррель. Несмотря на рост, это всё равно на 14% ниже, чем год назад.

Доходы также снизились из-за укрепления рубля: в июне курс составил в среднем 78,7 рубля за доллар - это максимум за два года. В результате нефтяники получали 4711 рублей (около 58 долларов) за баррель, тогда как год назад - 6127 рублей (около 76 долларов).