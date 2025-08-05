Нафтові доходи Росії в липні впали на третину, - Bloomberg

Податки від нафти в Росії в липні скоротилися майже на 33% - до 710,4 млрд рублів (близько 8,9 млрд доларів). Загалом доходи від нафти і газу становили 787,3 млрд рублів, що на 27% менше, ніж рік тому. Ці галузі дають близько третини всіх доходів бюджету, і їхнє падіння посилює навантаження на держфінанси, особливо на тлі величезних витрат на війну.

На тлі західних санкцій і загроз нових обмежень з боку США, російська нафтова галузь продовжує втрачати прибуток. Євросоюз знизить стелю цін на російську нафту, а президент США Дональд Трамп погрожує санкціями проти країн, які купують російські енергоресурси.

Водночас, за розрахунками Bloomberg, у липні доходи від нафти зросли на 71% порівняно з червнем. Це пов'язано з тим, що один з основних податків виплачується поквартально. Нафтові доходи розраховувалися виходячи з червневої ціни на Urals - 59,84 долара за барель. Незважаючи на зростання, це все одно на 14% нижче, ніж рік тому.

Доходи також знизилися через зміцнення рубля: у червні курс становив у середньому 78,7 рубля за долар - це максимум за два роки. У результаті нафтовики отримували 4711 рублів (близько 58 доларів) за барель, тоді як рік тому - 6127 рублів (близько 76 доларів).