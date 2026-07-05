В Киеве из-за обстрелов произошло экологическое бедствие на Оболони

На Кирилловском озере в Киеве идет масштабная операция по ликвидации последствий экологического загрязнения, вызванного очередной российской атакой. Вода покрылась густой нефтяной пленкой, угрожающей уничтожением местной экосистемы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Telegram -канал Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Масштабы загрязнения

По информации ГСЧС, уже четвертые сутки подряд экстренные службы из разных уголков страны непрерывно работают на водоеме, чтобы остановить распространение ядовитых веществ.

На сегодня площадь нефтяного пятна на поверхности воды достигает 20 600 квадратных метров. По предварительным оценкам, ориентировочный объем загрязненного слоя воды составляет около 1700 тонн.

Для того чтобы заблокировать дальнейшее растекание топлива, специалисты развернули мощные защитные рубежи:

720 метров сортировочных боновых заграждений

300 метров боновых заграждений постоянной плавучести

Кроме того, чрезвычайники полностью перекрыли подземный коллектор, соединяющий озера Кирилловское и Иорданское, чтобы защитить соседний водоем.

"Враг оставляет после себя руины, смерть и разорение. Но там, где он сеет разрушения, спасатели ежедневно восстанавливают, защищают и продолжают борьбу", - подчеркнули в ГСЧС.

Какие силы привлечены и сколько нефти собрали

К ликвидации последствий удара привлекли большую группировку сил - 55 спасателей и 19 единиц специальной техники. На воде работают 2 лодки, 3 прицепа и 9 скиммеров – специальных устройств для сбора нефтепродуктов с поверхности воды.

Благодаря слаженным действиям к настоящему моменту уже удалось собрать 65 кубических метров загрязняющего вещества. Из них 18 кубометров ликвидировали непосредственно в течение сегодняшнего дня.