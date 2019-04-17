"Нафтогаз" просить Кабмін відзначити ПСО для зниження ціни газу для населення

Фото: Нафтогаз (Віталій Носач, РБК-Україна)

Положення про ПСО не дозволяє Нафтогазу продавати газ дешевше встановленої ціни

НАК "Нафтогаз України" звернулася до Кабінету міністрів з проханням скасувати Положення про покладення спеціальних обов'язків (ПСО) або внести в нього зміни, оскільки документ вимагає підвищення ціни на газ для населення з 1 травня 2019 року. Про це повідомляє прес-служба компанії.

Це положення, зокрема, визначає, що ціна "Нафтогазу" на газ для роздрібних постачальників газу населенню, виробників теплової енергії та інших захищених категорій споживачів з 1 травня 2019 піднімається на 15% до рівня 7184,8 грн за 1000 куб. м (без урахування ПДВ і витрат на транспортування і розподіл), наголошується в повідомленні.

При цьому ринкова ціна газу на травень, опублікована станом на 16 квітня Української енергетичної біржею, складає 6800 грн за тис. куб. м з ПДВ, або на 27% нижче ціни, розрахованої відповідно до вимог Кабінету міністрів, додали в "Нафтогазі".

Раніше керівник газового дивізіону "Нафтогазу" Андрій Фаворов в інтерв'ю РБК-Україна заявив, що компанія не зможе виконати останню постанову Кабміну про зниження ціни на газ для населення, оскільки змушена виконувати положення про ПСО.

Як повідомляло РБК-Україна, прийнята урядом постанова від 3 квітня №293, яка змінює правила формування ціни на газ, суперечить положенням чинної постанови про ПСО №867.