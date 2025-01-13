Нефтегазовые санкции в действии: падение экономики России ожидается уже в этом году

"Я скажу так, что в ближайший год точно (почувствуем реальное падение экономики РФ - ред.)", - сказала она.

По ее словам, если Евросоюз введет полный запрет на российский газ, как он планирует это сделать до 24 февраля, "тогда РФ потеряет полностью европейский премиальный рынок до конца и не будет ни сжиженный газ поставлять, ни какой-либо".

"Конечно, если Украина перекроет транзит российской нефти через южную ветку нефтепровода "Дружба", мы немного поможем Европе, и это дает нам очень большие шансы", - добавила она.

Как отметила Романко, "Турецкий поток" не так много газа сейчас транспортирует. "И можно его, я уверена, дожать американскими в частности санкциями, санкциями "Большой семерки". Потому что Турция, мы тоже понимаем ее политическую позицию. Сами они этот поток не перекроют", - сказала эксперт.

Она подчеркнула, что в следующие 5 лет Россия не сможет никак, ни материально, ни финансово, ни инфраструктурно построить новые обходные газопроводы, например завершить "Силу Сибири", "потому что ограничен доступ технологий, в том числе к сжиженному газу".

По ее словам, если Россия вдруг надумает вложиться в такое проигрышное дело, эти расходы заберут от военной экономики.

"Но Китай не нуждается в СПГ. Поэтому это не произойдет. Япония уже даже для них сделаны исключения в санкциях все еще по газу, потому что они очень зависимы, но Япония начинает отказываться. Они тоже понимают, что с Россией нельзя иметь никаких дел", - добавила Романко.