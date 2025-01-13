Нефтегазовые санкции в действии: падение экономики России ожидается уже в этом году

Санкции против нефтегазового сектора России приведут к падению экономики страны-агрессора. Это произойдет уже в ближайшее время.
Об этом в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина сказала Светлана Романко, основательница Razom We Stand.
"Я скажу так, что в ближайший год точно (почувствуем реальное падение экономики РФ - ред.)", - сказала она.
По ее словам, если Евросоюз введет полный запрет на российский газ, как он планирует это сделать до 24 февраля, "тогда РФ потеряет полностью европейский премиальный рынок до конца и не будет ни сжиженный газ поставлять, ни какой-либо".
"Конечно, если Украина перекроет транзит российской нефти через южную ветку нефтепровода "Дружба", мы немного поможем Европе, и это дает нам очень большие шансы", - добавила она.
Как отметила Романко, "Турецкий поток" не так много газа сейчас транспортирует. "И можно его, я уверена, дожать американскими в частности санкциями, санкциями "Большой семерки". Потому что Турция, мы тоже понимаем ее политическую позицию. Сами они этот поток не перекроют", - сказала эксперт.
Она подчеркнула, что в следующие 5 лет Россия не сможет никак, ни материально, ни финансово, ни инфраструктурно построить новые обходные газопроводы, например завершить "Силу Сибири", "потому что ограничен доступ технологий, в том числе к сжиженному газу".
По ее словам, если Россия вдруг надумает вложиться в такое проигрышное дело, эти расходы заберут от военной экономики.
"Но Китай не нуждается в СПГ. Поэтому это не произойдет. Япония уже даже для них сделаны исключения в санкциях все еще по газу, потому что они очень зависимы, но Япония начинает отказываться. Они тоже понимают, что с Россией нельзя иметь никаких дел", - добавила Романко.
Напомним, пятилетний контракт "Нафтогаза" с "Газпромом" закончился 1 января 2025 года. Украина перекрыла газовый вентиль 1 января в 07:00, лишив Москву примерно 5-7 млрд долларов доходов в год.
Но Украина продолжает транзит российской нефти по трубопроводу "Дружба" в Словакию, Венгрию и Чехию. По оценкам Центра Разумкова, это дает Москве около 6 млрд евро доходов в год.
Кроме того, США 10 января объявили о новых масштабных санкциях против российского энергетического сектора. Это сделано с целью помешать Москве в ее войне с Украиной, лишив ее миллиардов долларов в месяц.