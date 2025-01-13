Нафтогазові санкції в дії: падіння економіки Росії очікується вже цього року

"Я скажу так, що в найближчий рік точно (відчуємо реальне падіння економіки РФ - ред.)", - сказала вона.

За її словами, якщо Євросоюз запровадить повну заборону на російський газ, як він планує це зробити до 24 лютого, "тоді РФ втратить повністю європейський преміальний ринок до кінця і не буде ні скраплений газ постачати, ні ніякий".

"Звісно, якщо Україна перекриє транзит російської нафти через південну гілку нафтопроводу "Дружба", ми трохи поможемо Європі, і це дає нам дуже великі шанси", - додала вона.

Як зазначила Романко, "Турецький потік" не так багато газу зараз транспортує. "І можна його, я впевнена, дотиснути американськими зокрема санкціями, санкціями "Великої сімки". Бо Туреччина, ми теж розуміємо її політичну позицію. Самі вони цей потік не перекриють", - сказала експертка.

Вона наголосила, що в наступні 5 років Росія не зможе ніяк, ні матеріально, ні фінансово, ні інфраструктурно побудувати нові обхідні газопроводи, наприклад завершити "Силу Сибіру", "бо обмежений доступ технологій, в тому числі до скрапленого газу".

За її словами, якщо Росія раптом надумає вкластись в таку програшну справу, ці видатки заберуть від воєнної економіки.

"Але Китай не потребує СПГ. Тому це не станеться. Японія вже навіть для них зроблені винятки в санкціях все ще по газу, тому що вони дуже залежні, але Японія починає відмовлятися. Вони теж розуміють, що з Росією не можна мати ніяких справ", - додала Романко.