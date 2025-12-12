Нефтегазовые доходы РФ в декабре могут упасть до минимума за 5 лет, - Reuters

Так, по подсчетам Reuters, в декабре поступления могут составить около 410 млрд рублей, что меньше прогноза Минфина. Падение доходов происходит на фоне уменьшения мировых цен на нефть и сокращения стоимости российской нефти в расчете на рубли, в то время как государство наращивает расходы на оборону вследствие войны против Украины.

Если же анализировать совокупные нефтегазовые поступления по итогам всего 2025 года, то они, по оценкам агентства, составят около 8,44 трлн рублей. Это почти на четверть меньше, чем в прошлом году, и ниже обновленного октябрьского прогноза Министерства финансов РФ в 8,65 трлн рублей.

Действительно, в начале года ведомство ожидало значительно более высокие поступления - 10,94 трлн рублей, однако было вынуждено пересмотреть прогноз из-за падения мировых цен на нефть, вызванного опасениями перенасыщения рынка.

Последний раз Россия фиксировала подобно низкие ежемесячные нефтегазовые доходы в августе 2020 года - тогда они составляли 405 млрд рублей, когда пандемия COVID-19 вызвала резкое падение цен на нефть.

Доходы от энергоресурсов важны Кремлю

Нефтегазовые доходы остаются ключевым источником финансирования российского бюджета - на них приходится около четверти всех федеральных поступлений. Поэтому нынешнее падение особенно чувствительно для Кремля, который после начала полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года существенно увеличил расходы на оборону и безопасность.

Снижение фискальных поступлений от энергоресурсов происходит на фоне продолжающихся попыток Украины и ее западных партнеров ослабить российскую экономику, чтобы заставить Москву прекратить войну.

Россия, второй по величине экспортер нефти в мире, одновременно сталкивается с падением внутренней налоговой базы. В ноябре цена российской нефти в расчете на рубли - показатель, используемый для налогообложения, - упала на 17,1%, до 3605 рублей за баррель.

Официальные данные о нефтегазовых доходах за декабрь Министерство финансов РФ планирует обнародовать 14 января 2026 года.