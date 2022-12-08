Минэкономики объявило конкурс на независимых членов набсовета "Нафтогаза"

Министерство экономики объявило конкурс на отбор четырех независимых членов наблюдательного совета НАК "Нефтегаз Украины". Заявки следует подать до 26 декабря 2022 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение министерства .

Согласно условиям, каждый независимый член наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" должен иметь опыт, компетенции и профессиональные навыки, значительно отличающиеся от характеристик других членов наблюдательного совета, обеспечивая таким образом разнообразие в наблюдательном совете и способность применять многообразие опыта его членов для развития и рост компании.

Следующий опыт желателен для каждого из кандидатов, но обязателен для наблюдательного совета в совокупности: