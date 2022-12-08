Минэкономики объявило конкурс на независимых членов набсовета "Нафтогаза"
Министерство экономики объявило конкурс на отбор четырех независимых членов наблюдательного совета НАК "Нефтегаз Украины". Заявки следует подать до 26 декабря 2022 года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение министерства .
Согласно условиям, каждый независимый член наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" должен иметь опыт, компетенции и профессиональные навыки, значительно отличающиеся от характеристик других членов наблюдательного совета, обеспечивая таким образом разнообразие в наблюдательном совете и способность применять многообразие опыта его членов для развития и рост компании.
Следующий опыт желателен для каждого из кандидатов, но обязателен для наблюдательного совета в совокупности:
- Опыт в должности неисполнительного директора в международной публичной компании;
- Опыт на руководящих должностях в ведущих международных и региональных нефтегазовых компаниях;
- Карьерные достижения на различных и сложных проектах в разных локациях, включая развивающиеся страны;
- Опыт взаимодействия с представителями правительства и регуляторами в сфере энергетики; понимание нормативно-правовых актов ЕС, влияющих на отрасль, включая особенности контроля государственной помощи;
- знание европейского энергорынка, тенденций и перспектив развития возобновляемых источников энергии;
- Наличие опыта и сети контактов в международном инвестиционном сообществе, знание источников финансирования на рынках капитала и опыт привлечения долгового и капитального финансирования на международных рынках.
Напомним, в сентябре 2021 года Кабинет министров Украины взял на себя полномочия наблюдательного совета НАК и назначил новое правление .