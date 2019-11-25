У "Нафтогазі" заявивли про спроби Парнаса та Фрумана встановити контроль над компанією

Американські підприємці Лев Парнас та Ігор Фруман, які підтримували ділові зв’язки з Рудольфом Джуліані, що є особистим адвокатом президента США Дональда Трампа, намагалися встановити контроль над НАК "Нафтогаз Україна". Про це повідомив директор з інтегрованого газового бізнесу "Нафтогазу" Андрій Фаворов в інтерв’ю The Wall Street Journal.

Як він зазначив, Парнас і Фруман сказали, що хочуть зробити його "своєю людиною". Фаворов розповів, що підприємці з США в березні поточного року пропонували організувати його призначення на посаду глави "Нафтогазу". Цей пост займає Андрій Коболєв. За версією Фаворова, він повідомив про те, що сталося Коболєву і відповів на пропозицію Парнаса і Фрумана відмовою.

В інтерв'ю він заявив, що зазначена зустріч з Парнасом та Фруманом відбулася в березні в американському штаті Техас. Його співрозмовники нібито підкреслювали, що підтримують зв’язки з Трампом і Джуліані.

У свою чергу, адвокат Парнаса запевняє, що твердження Фаворова не відповідають дійсності. Адвокати Фрумана та Джуліані відмовилися від коментарів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що федеральна прокуратура почала розслідування щодо Джуліані. Його бізнес-партнерів Парнаса і Фрумана звинувачують у незаконному лобіюванні та інших порушеннях.

Крім того, повідомлялось, що Парнас і Фруман запропонували Фаворову партнерство в області експорту американського скрапленого газу в Україну.