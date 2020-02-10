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У "Нафтогазі" не виключають нових позовів до "Газпрому"

Новини » Економіка     10.02.2020 - 15:14
У "Нафтогазі" не виключають нових позовів до "Газпрому"
Фото: колаж (РБК-Україна)

"Нафтогаз" хоче змусити "Газпром" працювати за європейськими нормами

У "Нафтогазі" вивчають можливості щодо позовів до "Газпрому" в Європейську комісію, арбітраж в Цюріху та арбітраж у Стокгольмі. Про це виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко написав на своїй сторінці у Facebook.

Як зазначив Вітренко, зараз у "Нафтогазі" обговорюють наступні плани

  • скарга в європейський антимонопольний орган (з перспективою судового процесу в суді Європейського союзу) щодо зловживання "Газпромом" своїм домінуючим становищем;
  • міжнародний арбітражу в м. Цюріх за новим транзитним контрактом;
  • міжнародний арбітраж у Стокгольмі за контрактом між "Нафтогазом" та "Газпромом" щодо переуступки боргових зобов’язань "Росукренерго".

За його словами, зараз європейські компанії, які купують газ у "Газпрому", не можуть перенести точки передачі газу за поточними контрактами на кордон Росія-Україна; незалежні від "Газпрому" газовидобувні компанії не можуть експортувати газ з РФ; незалежні від "Газпрому" компанії не можуть здійснювати транзит газу з Середньої Азії через територію РФ.

Вітренко вважає, вирішення цих проблем дозволить отримати: додаткові мільярдні доходи від транзиту; зниження ціни на газ в Україні на 25%; мільярди доларів компенсації за втрати від операцій з борговими зобов’язаннями "Росукренерго".

"Якщо ми не знайдемо спільної мови, будемо звертатися до політичного керівництва держави для досягнення домовленостей на міждержавному рівні", - додав він.

У &quot;Нафтогазі&quot; не виключають нових позовів до &quot;Газпрому&quot;

Нагадаємо, "Газпром" наприкінці грудня 2019 року виплатив "Нафтогазу" 2,9 млрд доларів за рішенням Стокгольмського арбітражу. У той же час "Нафтогаз" відмовився від інших позовів до "Газпрому".

Як повідомляло РБК-Україна, НАК "Нафтогаз України" завершує підготовку до чергового подання документів у рамках арбітражного процесу проти Російської Федерації щодо активів у Криму. Сума позову становить 8 млрд доларів.

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