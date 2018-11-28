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В "Нафтогазі" розповіли, скільки коштує газ для України 

Новини » Енергетика    28.11.2018 - 21:21
В "Нафтогазі" розповіли, скільки коштує газ для України 
Фото: Андрій Коболєв (uk.wikipedia.org)

Ціна газу, який Україна закуповує в Європі, постійно коливається

Ціна газу, який Україна купує в Європі, постійно коливається, проте в середньому  дорівнює близько 300 долларів. Про це повідомив голова правління НАК "Нафтогаз-України" Андрій Коболєв в ефірі "5 каналу", передає кореспондент РБК-Україна.

"Постійно коливається цифра, це залежить від ринку.  Не можу назвати останню цифру, тому що наразі відбувається падіння цін на нафту, тому є певна кореляція з газом. Останню цифру точно не знаю, але вона близька до 300 долларів", - повідомив Коболєв.

Очільник "Нафтогазу" також пояснив, чому не можна казати, що з  Європи Україна продовжує отримувати російський газ, від якого відмовилась. 

"Ми купуємо газ у такій великій дружній ванні, куди окрім "Газпрому" постачає газ сама Європа: Голандія, Норвегія, Румунія. Також туди ж постачає Північна Африка. Також в рідкому стані туди прибуває газ з різних континентів. Наприклад, США і Австралія. Ми беремо і купуємо газ з цієї великої "ванни", - сказав Коболєв.

Він підтвердив, що ідентифікатора, чий саме газ потрапляє в Україну, немає.

"Молекули (газу, - ред.) всі однакові. Але простий тест, чи є газ російським: якщо росіяни не можуть нам його перекрити, то це не російський газ", - заявив Коболєв.

Нагадаємо, у "Нафтогазі" зазначили що введення воєнного стану не вплине на роботу газотранспортної системи України. Також це не повинно позначитися на переговорах України із російським "Газпромом" щодо "газової справи".

Додамо, раніше у "Нафтогазі" заявляли, що Україна обходиться без російського газу уже три роки. 

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