Введення воєнного стану не вплине на роботу української ГТС

Переговори "Нафтогазу" із "Газпромом" також не зміняться під час цього періоду

Введення воєнного стану не вплине на роботу української газотранспортної системи (ГТС) та переговори "Нафтогазу" з "Газпромом". Про це повідомив голова правління НАК "Нафтогаз-Україна" Андрій Коболєв в ефірі "5 каналу", передає РБК-Україна.

Він зазначив, що переговори сторін щодо "газової справи" проходять дуже повільно.

"Що стосується переговорів з Росією, я не бачу в цьому великих ризиків. Я не думаю, що це вплине. Ситуація в переговорах і так дуже не проста з одного боку. З іншого боку, там є повна ясність. Зрозуміло, хто і чого хоче. Зрозуміла позиція Росії, зрозуміла позиція України. Наразі ці переговори проходять дуже мляво", - заявив Коболєв.

За його словами, введення воєнного стану навряд чи вплине на роботу ГТС чи нафтотранспортної системи України. Видлбуток газу також залишиться на тому ж рівні.

"Я не бачу жодної проблеми з точки зору військового стану як для роботи як ГТС, так і нафтотранспортної системи, так і видобутку газу. Там є певні юридичні аспекти. Ми сподіваємось, що наші контрагенти не будуть зловживати таким елементом контракту як "форсмажор". Але у всіх інших випадках прямого впливу я не бачу", - додав він.

Нагадаємо, нещодавно в апеляційному суді Стокгольма закінчилися попередні слухання щодо рішення Стокгольмського арбітражу у газовій справі НАК "Нафтогаз України" проти російського "Газпрому".

Додамо, Стокгольмський арбітраж об’єднав позови "Нафтогазу" і "Газпрому" в рамках нового арбітражного процесу. Зокрема, "Нафтогаз" вимагає переглянути транзитний тариф на 2018 та 2019 роки. Загальна сума вимог "Нафтогазу" складає 12 млрд доларів (включно з відсотками).