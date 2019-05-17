У "Нафтогазі" проти анбандлінгу компанії за моделлю Гройсмана

Виконавчий директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко виступає проти анбандлінгу компанії на основі моделі OU (ownership unbundling). Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

Коментуючи вчорашню заяву Володимира Гройсмана щодо прийнятності анбандлінгу "Нафтогазу" лише з розділенням власності компанії, Вітренко заявив, що в такому разі "Нафтогаз" може програти "Газпрому" у Стокгольмі.

"Ми надали вповноваженим представникам Кабміну заключення юристів і експертів, з якими ми виграли у Стокгольмському арбітражі проти Газпрому, що наслідком вибору саме цієї моделі анбандлінгу може бути програш Газпрому у новому арбітражі, який вже ініціював Газпром, приблизно 3 мільярдів доларів замість того, щоб виграти у Газпрому 11-14 мільярдів доларів", - написав Вітренко.

Він переконаний, що для "Нафтогазу" потрібно обрати іншу модель анбандлінгу, "як це дозволяє зробити європейське та українське законодавство, - ISO (незалежний системний оператор)".

Як повідомляло РБК-Україна, 17 травня прем’єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, Кабінет міністрів вимагає від НАК "Нафтогаз України" ухвалити і реалізувати необхідні рішення, які дозволять завершити процес анбандлінгу державної компанії до кінця поточного року. Як зазначив Гройсман, анбандлінг необхідно провести за моделлю, ухваленою ще у липні 2016 року і заснованою на зобов’язаннях України перед Європейським енергетичним співтовариством.

Нагадаємо, раніше Кабінет міністрів України продовжив контракт з Андрієм Коболєвим на нових умовах. Однією з цих умов стало забезпечення анбандлінгу газотранспортної системи.