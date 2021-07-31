У "Нафтогазі" прогнозують програш в арбітражі, якщо "Газпром" не продовжить транзит

"Навіть якщо ми продовжимо контракт з "Газпромом", то якраз після 2024 росіяни зможуть і газ не подавати, і припинити платити (за принципом "бери або плати" - ред.)", - сказав Вітренко.

За його словами, "Нафтогаз" готовий у цьому випадку звернутися до арбітражного суду, однак існує ризик програти. Він нагадав, що" Газпром "програв Україні попередній арбітраж за контрактом на постачання газу за принципом"бери або плати".

"Я якраз доводив, що цей принцип "бери або плати" був кабальним. І ми це довели в арбітражі, - підкреслив Вітренко. - Так от, росіяни після 2024 зможуть сказати: нас змусили продовжити контракт, нам цей транзит взагалі не потрібен, бо всі обсяги ми зможемо подавати через "Північний потік-2", тому ми не платимо і не повинні платити".

"І є високі шанси, що тоді в новому арбітражі ми програємо", - резюмував глава компанії.