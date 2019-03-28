У "Нафтогазі" пояснили зміну голови правління "Укрнафти"

На зборах акціонерів ПАТ "Укрнафта", яке відбулося 28 березня 2019 року, було прийнято рішення достроково припинити повноваження голови правління Марка Роллінса з 30 квітня 2019 року. Про це на брифінгу сказав виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко, передає кореспондент РБК-Україна.

Вітренко пояснив це рішення тим, що згідно з оновленим статутом повноваження призначати голову правління ПАТ "Укрнафта" перейшли до наглядовій раді.

Таким чином, пояснив він, рішення прийнято, щоб "дати можливість новопризначеній наглядовій раді скористатися своїми повноваженнями призначати голову правління".

Нагадаємо, на загальних зборах акціонерів ПАТ "Укрнафта" 28 березня 2019 року акціонери "Укрнафти" привели структуру управління компанії у відповідність до вимог закону про акціонерні товариства, затвердили оновлений статут і положення про спостережну раду. Наглядовій раді передали повноваження призначати і звільняти голову правління, які раніше були в компетенції зборів акціонерів.

У зв'язку зі зміною в структурі управління компанією, акціонери вирішили достроково припинити повноваження чинного голови правління Марка Роллінса 30 квітня. За рішенням акціонерів з 1 травня Олег Гез, чинний заступник голови правління і виконавчий віце-президент по збуту, тимчасово буде виконувати обов'язки керівника "Укрнафти" до обрання нового голови.

Зазначимо, держава в особі НАК "Нафтогаз України" володіє 50%+1 акцій "Укрнафти". Більше 40% акцій належать акціонерам групи "Приват", які повністю контролювали менеджмент до 2015 року.